Konut satışları yüzde 209 artışla 190 bini aştı

Kamu bankaları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın başlattığı kampanyalarla beraber konut satışında Haziran ayında tarihi rekor kırıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Haziran'da satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209.7 arttı ve 190 binin üzerinde konut satıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
İSTANBUL BAŞI ÇEKTİ: Bir önceki ay 50 bin 936 adet olan satış adedi Haziran'da yüzde 273 artış gösterdi. Konut satışlarında, 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15.2 payla İstanbul başı çekti. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ile (yüzde 11.5) Ankara, 11 bin 690 konut satışıyla (yüzde 6.2) İzmir izledi.
İPOTEKLİDE % 1.286 ARTIŞ: İpotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde bin 286 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 olarak gerçekleşti.
58.632 EV İLK KEZ SATILDI: Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı yüzde 152 artarak 58 bin 632'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9 oldu.
İKİNCİ EL % 244.9 ARTTI: İkinci el konut satışları Haziran'da yüzde 244.9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 20 bin 546 konut satışı ve yüzde 15.6 pay ile ilk sıraya yerleşti.
6 AYDA % 23.5 YÜKSELDİ: Ocak- Haziran döneminde 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış yaşandı. Ocak- Haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 oldu.
İRANLILAR İLK SIRADA: Yabancılara yapılan konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.1 azalarak bin 664 oldu. 398 konut alan İran vatandaşlarını, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi. Ocak-Haziran'da yabancılara yapılan satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.5 azalarak 14 bin 262 oldu.