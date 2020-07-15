Konut satışları yüzde 209 artışla 190 bini aştı





6 AYDA % 23.5 YÜKSELDİ: Ocak- Haziran döneminde 624 bin 769 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23.5 artış yaşandı. Ocak- Haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 oldu.



İRANLILAR İLK SIRADA: Yabancılara yapılan konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.1 azalarak bin 664 oldu. 398 konut alan İran vatandaşlarını, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi. Ocak-Haziran'da yabancılara yapılan satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.5 azalarak 14 bin 262 oldu.