Konut alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte 10 adımda ev alma rehberi...





ALDIĞINIZ EV BUHAR OLABİLİR

Belediyeye giderek imar dosyasını inceleyin. Evi kredili alıyorsanız banka tarafından yaptırılan raporu da inceleyebilirsiniz. Böylece kaçakları, yapı kayıt belgesi var mı öğrenirsiniz. Belediye mevcut parseli plan değişikliği ile farklı şekilde konumlandırmış olabilir.



AİDAT KABUSU YAŞAMAYIN

Aidatlar ile ilgili olarak yönetim planını inceleyin. 1+1 ve 4+1 dairelerin aynı şekilde aidat ödenmesine yönelik bir yönetim planı var ise 1+1 alırken yüksek aidatla karşılaşırsınız.