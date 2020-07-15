Konut alırken nelere dikkat etmek gerekir? İşte 10 adımda ev alma rehberi...

Düşen konut kredisi faizleri ve kampanyalar, emlak piyasasını yeniden hareketlendirdi. Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı.
İşte 10 adımda ev alma rehberi...
İPOTEKLİ, HACİZLİ EV ALMAYIN
Tapu kaydını detaylı inceleyin. Bir haciz ve ipotek varken bu kaydı bilerek taşınmazı satın alırsanız tapu devri sonrasında bu ipotek ve hacizlerden sorumlu olursunuz.
ALDIĞINIZ EV BUHAR OLABİLİR
Belediyeye giderek imar dosyasını inceleyin. Evi kredili alıyorsanız banka tarafından yaptırılan raporu da inceleyebilirsiniz. Böylece kaçakları, yapı kayıt belgesi var mı öğrenirsiniz. Belediye mevcut parseli plan değişikliği ile farklı şekilde konumlandırmış olabilir.
AİDAT KABUSU YAŞAMAYIN
Aidatlar ile ilgili olarak yönetim planını inceleyin. 1+1 ve 4+1 dairelerin aynı şekilde aidat ödenmesine yönelik bir yönetim planı var ise 1+1 alırken yüksek aidatla karşılaşırsınız.
TEK TARAFLI CEZAİ ŞART OLMAZ
Satış sözleşmesine müteahhit tek taraflı olarak cezai şart yazamaz. Sözleşmeden tazminatsız ve masrafsız dönme hakkınız var. Müteahhiti de ilgili kurumlara şikayet edebilirsiniz.
TESLİM ALIRKEN DİKKAT
Evi iyice incelemeden 'eksiksiz bir şekilde ve süresinde teslim aldım' diye bir belge imzalamayın.
SÖZLEŞME NOTERDE YAPILMALI
Müteahhit 'ön bilgilendirme formu' imzalatmak zorunda. Formda dairenin net-brüt metrekareleri, müteahhittin bilgileri, dairenin taksitli veya taksitsiz bedeli, taksitli ise faiz ve masraf bedelleri belirtilmeli.
MÜTEAHHİT İSKAN ALMAK ZORUNDA
Binayı fiilen teslim aldınız ancak müteahhit iskan belgesini almıyor ise müteahhittin sorumluluğu hiçbir zaman sona ermeyecek.
GERÇEK BEDELİ GÖSTERİN
Gayrimenkulü satan değerini düşük göstermek isteyebilir. Ancak bunun iki tehlikesi var. İlki, cezası ağır. İkincisi, satıcının borcu var ise bu satış iptal olabiliyor.
TEMİNATI KONTROL EDİN
İnşaat ya da kentsel dönüşümdeki bir ev alıyorsanız, müteahhit maliyetin yüzde 10'u kadar teminat sunmak zorunda.
HANGİ DURUMDA İADE HAKKI VAR?
Hiçbir gerekçe göstermeden 14 gün içinde iade edebilirsiniz, bu durumda tüm bedelleri geri alırsınız. Tüketici 24'üncü ayına kadar belli bir ceza ödeyerek sözleşmeden dönebilir. İlk 3 ay içinde dönme hakkında sözleşme bedelinin yüzde 2'si, 3-6 ay arasında yüzde 4'ü, 6-12 ay arasında yüzde 6'sı, 12-24 ay arasında yüzde 8'i kadar tazminat öder. Müteahhit projede değişiklik yaparsa onay almak zorunda. Almazsa tüketici iade hakkını kullanır.