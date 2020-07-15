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    • Ekonomi
    • 15.07.2020 Gazete
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    Yerli sanayiye vergi koruması

    Bazı demir çelik ürünlerinde geçici gümrük vergilerini 'dan itibaren 3 ay süreyle artıran kararın uygulanması 'e kadar uzatıldı. Karar, ı ve üretimi koruyacak.

    Yerli sanayiye vergi koruması
    Bazı demir çelik ürünlerinde geçici gümrük vergilerini 'dan itibaren 3 ay süreyle artıran kararın uygulanması 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 17 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 15 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmıştı. Dünkü kararıyla demir çelik ürünlerindeki gümrük vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karar, ı ve üretimi koruyacak.
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