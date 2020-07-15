Yerli sanayiye vergi koruması

Bazı demir çelik ürünlerinde geçici gümrük vergilerini 18 Nisan'dan itibaren 3 ay süreyle artıran kararın uygulanması 30 Eylül'e kadar uzatıldı. 17 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile slab, kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergileri 15 Temmuz'a kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmıştı. Dünkü Cumhurbaşkanı kararıyla demir çelik ürünlerindeki gümrük vergisi artışına dair uygulama, 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karar, istihdamı ve üretimi koruyacak.