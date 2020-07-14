Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2020 10:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 10:37
    ABONE OL

    'tan "" açıklaması: Tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı

    haberi... , "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu larımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı." açıklamasında bulundu.

    Türkiye genelinde haziranda yıllık yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.



    Berat Albayrak, konuya ilişkin açıklamasında "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "konut satışları" açıklaması: Tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri