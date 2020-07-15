SGK'lı olan herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi SGK'dan 2 veya 3 maaş alınır mı konusu. Peki kimler SGK'dan 2 veya 3 maaş alabiliyor. Bunu yapmak için neler lazım? Hangi şartları yerine getirmek gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigortalı olarak çalışanların belirli şartları yerine getirmesi durumunda çift maaş şansı verilmiştir. Kadınlar için öncelik verilen bu hak sayesinde; yetim ve dul aylığı almanın önü açılmıştır. Vefat eden anne-baba ya da eş durumunda bu kişilerin emekli aylıkları varis olan çocukları ile resmi nikahı olan eşine kalır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
YETİM VE DUL AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?
Resmi nikahlı eşi vefat eden kadın ya da erkekler yeni bir evlilik yapana kadar dul aylığı ödemesini alabilir.
Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen erkek çocukları; herhangi bir öğretim kurumunda eğitim almayanlar 18 yaşına, ortaöğretim kurumunda olanlar 20 yaşına ve yükseköğrenim eğitimi alanlar ise 25 yaşına kadar faydalanabilirler. Erkek çocuklarının çalışmasına engel olacak malullük durumunun olması halinde yaşına bakılmaksızın ömür boyu yetim aylığı almaya devam eder.
Anne ya da babası vefat eden ve yetim aylığı almak isteyen kız çocuklarının ise yaş şartı aranmaksızın yalnızca evlenene ya da sigortalı bir işe girene kadar bu maaşı alabilirler. Kız çocuğunun boşanması ya da işte ayrılması durumunda kesilen aylık yeniden bağlanır.
Ölen sigortalının anne ya da babası ölüm aylığını talep edebilirler. Ancak anne ya da babanın mal varlıklarının olmaması, hiçbir sosyal güvence veya gelirinin bulunmaması, sigortalı kişinin ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğunun bulunmaması gerekir.
Genel olarak yetim aylığından yararlanmak için bekar, dul veya boşanmış olunması şarttır. Aynı zamanda yetim aylığı alan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olması da istenilen şartlar arasında yer alır.
Yetim aylığı alınacak anne ya da baba ile çocuklarının aynı sigorta kolundan emekli olmaması da istenilir. Bu durumda anne ya da babanın emekli sandığından emekli olması halinde; yetim aylığı alacak kişinin SSK ya da BAĞ-KUR'dan emekli olması gerekir.
Dul ve yetim aylığı alabilmek için kişinin resmi talepte bulunması lazımdır. Ölüm aylığı talep belgesi ile kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu il ya da ilçelerde bulunan Sigorta Müdürlüklerine bizzat başvurabilirler.
Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalı kişinin ölüm tarihini takip eden ilk ayın başında ödenmeye başlanır. İlk maaş ödemesi en yakın PTT şubelerinden çekilebilir. Aynı zamanda kişinin talep etmesi durumunda ilerleyen süreçte banka değişikliği yapılabilir.
ÜÇ MAAŞ ÖDEMESİ YAPILMASI BİLE MÜMKÜN
Eşi ya da ebeveynleri vefat eden kişilere kendi emekli maaşlarının yanında dul, yetim ya da ölüm aylığı bağlanarak çift maaş alması sağlanıyor. Ancak bazı durumlarda kişilerin üç maaş ödemesi alması da mümkün kılınmıştır. Üç maaş alabilmek için eşin, kişinin ya da vefat eden babanın farklı sigorta kollarında olması gerekir.
Örneğin; Kişiler kendi çalışmasının sonrasında SSK emeklisi olup maaş almaya hak kazanırken; vefat eden BAĞ-KUR emeklisi eşlerinden dul aylığı ve Emekli Sandığından emekli olup vefat den babalarından da yetim aylığı alabilirler.
ŞARTLAR NE BAŞVURU ŞART MI?
Eşini kaybetmiş kişi, hak kazandığı dul maaşı başka bir evlilik yapana kadar devam etmektedir. Başka bir evlilik yaptığı taktirde kesintiye uğrayacaktır.
Kişi anne ve babasını kaybettiyse erkekler için geçerli 18 yaşına kadar kesintiye uğramadan yetim maaşını alacaktır eğer bu kişi öğretim görüyorsa öğrenciliği devem ederse 25 yaşına kadar yetim maaşını almaya devam edecektir. Bu kişide malül bir durum mevcutsa kişi ömür boyu bu maaşı almaya devam edecektir.
Eğer anne babasını kaybeden kişi kadın ise evlenene kadar yetim maaşı devam eder. Yine aynı kişi sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşını almaya devam edecektir. Kadın evlendiği taktirde bu maaştan yararlanmayacaktır. Kişi evlendi ve sonra boşandı bu yetim maaşı tekrar bağlanacaktır.
Yetim ve dul aylığı alabilmek için başvuru yapılması şarttır. Maaşı alabilmek için evrakların aylık talep belgesinin il ve ilçelerde bulunan sigorta müdürlüklerine götürülmesi gerekmektedir.
Bu aylıklar kişinin vefatını takip eden ilk ayda ödenmeye başlanır kişi bu aylığı alabilecektir.
EMEKLİ AYLIK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR
Emekli aylığı kesilen kişi e-devlet kapısını çalmalıdır. Kesilip kesilmediğini kısa yoldan öğrenmek için e-devlete internet üzerinden giriş yapması yeterli olacaktır. İlk olarak izlenmesi gereken yollar;
E-Devlet kapısı sisteminde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasının ziyaret edilmesi gerekmektedir.
Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına giriş yaptıktan sonra hizmetler bölümüne girerek hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduysak onun kesinti sorgulanma kısmını bulup oradan sorgulamayı yapabiliriz.
E-DEVLETE GİRİŞ YAPABİLMEK İÇİN
E-Devlet sistemine daha önceki zamanlarda giriş yaptıysanız sizi hemen sorgulama sayfasına yönlendirecektir. Fakat ilk defa giriş yapıyorsanız sizi kimliğinizi doğrulamanız için kimlik doğrulama sayfasına yönlendirecektir. Kimliğinizi doğruladığınz taktirde işleminizi kısa sürede yapabileceksiniz.
Kimliğinizi doğrulanmaz için TC kimlik numaranıza ve e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir.
Kimliğinizi doğruladıysanız eğer hemen otomatik sorgulama sayfasına yönlendirileceksiniz.
Daha önce e-devlet şifresi almadıysanız size yakın olan herhangi bir PTT şubesine giderek hemen şifrenizi alabilirsiniz.