Ölen sigortalının anne ya da babası ölüm aylığını talep edebilirler. Ancak anne ya da babanın mal varlıklarının olmaması, hiçbir sosyal güvence veya gelirinin bulunmaması, sigortalı kişinin ölmeden önce bakmakla yükümlü olduğu eşi veya çocuğunun bulunmaması gerekir.

Genel olarak yetim aylığından yararlanmak için bekar, dul veya boşanmış olunması şarttır. Aynı zamanda yetim aylığı alan kişinin sigortalı olarak bir işte çalışmıyor olması da istenilen şartlar arasında yer alır.

Yetim aylığı alınacak anne ya da baba ile çocuklarının aynı sigorta kolundan emekli olmaması da istenilir. Bu durumda anne ya da babanın emekli sandığından emekli olması halinde; yetim aylığı alacak kişinin SSK ya da BAĞ-KUR'dan emekli olması gerekir.

Dul ve yetim aylığı alabilmek için kişinin resmi talepte bulunması lazımdır. Ölüm aylığı talep belgesi ile kişilerin ikamet adreslerinin bulunduğu il ya da ilçelerde bulunan Sigorta Müdürlüklerine bizzat başvurabilirler.

Dul ve yetim aylığı ödemeleri sigortalı kişinin ölüm tarihini takip eden ilk ayın başında ödenmeye başlanır. İlk maaş ödemesi en yakın PTT şubelerinden çekilebilir. Aynı zamanda kişinin talep etmesi durumunda ilerleyen süreçte banka değişikliği yapılabilir.