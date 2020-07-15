A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu yayında! A101 indirimli ürünler neler? Çalışma saatleri!

A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu yine dopdolu. Yarın sabah erken saatlerinde vatandaşlar markete giderek stoklarla sınırlı olan ürünleri yakalamaya çalışacak. Her Perşembe A101 aktüel indirimli ürünler yakından takip ediliyor, haberimizin içeriğinden bu haftaki ürünlerin bilgisine ulaşabilir şimdiden satın almak istediklerinizi belirleyebilirsiniz. İşte A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu ve çalışma saatleri…

2020 A101 ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 market zinciri her gün binlerce müşterisini ağırlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde de hizmette bulunan A101 marketler saat 09.00'da açılırken, 21.00'da ise şubelerini kapatıyor. Nöbetleşe çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu biliniyor.