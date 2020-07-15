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    • Ekonomi
    • 15.07.2020 13:58
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    • 15.07.2020 13:58
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    yayında! neler? Çalışma saatleri!

    yayınlandı ve birbirinden güzel ürünler dikkat çekti. Her hafta Perşembe günleri indirimli ve özel ürünler sunan marketlerin çalışma saatleri de merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bu hafta neler? Özellikle Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurbanlık fiyatları dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra elektronikten gıdaya, giyimden mobilyaya, kişisel temizlikten hobi ürünlerine kadar pek çok çeşitte ürün bulmak mümkün.

    A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu yayında! A101 indirimli ürünler neler? Çalışma saatleri!

    A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu yine dopdolu. Yarın sabah erken saatlerinde vatandaşlar markete giderek stoklarla sınırlı olan ürünleri yakalamaya çalışacak. Her Perşembe A101 aktüel indirimli ürünler yakından takip ediliyor, haberimizin içeriğinden bu haftaki ürünlerin bilgisine ulaşabilir şimdiden satın almak istediklerinizi belirleyebilirsiniz. İşte A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu ve çalışma saatleri…

    2020 A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 market zinciri her gün binlerce müşterisini ağırlıyor. Türkiye'nin 81 ilinde de hizmette bulunan A101 marketler saat 09.00'da açılırken, 21.00'da ise şubelerini kapatıyor. Nöbetleşe çalışan marketin öğle arasında da açık olduğu biliniyor.

    A101 16 TEMMUZ AKTÜEL KATALOĞU

    Haberler Ekonomi A101 aktüel 16 Temmuz 2020 kataloğu yayında! A101 indirimli ürünler neler? Çalışma saatleri!
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