Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'ten yapılan açıklamada, reaktör basınç kazanının hidrolik testi için gereken hazırlıkların zorlu karantina koşullarında yapıldığı belirtildi.

Hidrolik testlerin özel bir teknoloji uygulanarak gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Basınç kazanının son üretim aşamasını yürütmek için özel bir yer altı test tezgahı kullanıldı. Bu tezgahın içine bir destek halkası, onun üzerine de kaldırma kapasitesi 600 ton olan bir vinç yardımıyla reaktör basınç kazanı yerleştirildi. Kazan, daha sonra bir proses kapağıyla kapatıldı. Hidrolik testler, özel bir teknoloji uygulanarak yapıldı. Bu teknolojiye uygun olarak testler sırasında reaktör basınç kazanı içine, işletim basıncının 1,4 katı büyüklüğünde maksimum basınç uygulandı." ifadeleri kullanıldı.