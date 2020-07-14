ENGELLİ BİREYLERİN ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Kişilerin ilk adımda engel durumlarını ispat eden sağlık raporuna ihtiyacı vardır. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporunda engel durumu ve oranı (yüzde 40 ve üzeri) açık bir şekilde belirtilmelidir.

ÖTV indirimi genel olarak engelli bireylere tanınan özel bir haktır. Bu nedenle engelli vatandaşların satın aldıkları araçları kendi üzerine kayıt ettirmesi gerekir. Ancak yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların, vasi tayin edilmesi durumunda ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarının üzerine araç satın almasına imkan verilir. Aynı zamanda engelli kişinin durumu trafiğe çıkmaya uygun değil ise bu kişilerin adına akrabaları araçları kullanabilir.

-ÖTV indiriminden yararlanarak alınan araçların sıfır kilometre ve en fazla 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir.

ÖTV indiriminden faydalanarak alınan araç 5 yıl boyunca başka birine satılmaz ve aynı şekilde engelli bireyler bu süre içinde ÖTV'siz yeni bir araç alamaz.

Kişilerin engel durumuna göre araçların özel aksam ile yeniden dizayn edilmesi gerekebilir.

-Kişinin engeli araç kullanmaya müsait değil ise aracı kullanacakların B sınıfı; engelli kişinin aracı kendisinin kullanma durumunda ise H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.