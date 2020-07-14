ÖTV indirimi son dakika var mı? İkinci el araç fiyatları ve ÖTV indirimi açıklaması... Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından otomobil piyasası hareketli günler yaşıyor. Özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ve dolardaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti. 2. el araç alımına yönelik talebin artması ise fiyatların bir anda fırlamasına neden oldu. Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2. EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre; 2010-2015 model arası B ve C segmenti araçlara ilgili her geçen gün büyüyor. Yedek parça, servis ve MTV konularında daha büyük avantaj sağlayan 2. el araçların maliyeti vatandaşlara daha düşük geliyor. Haziran ayının sonunda ise fiyatların %7-8 oranında artması ön görülüyor.
FİYATLARDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLMAYACAK
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu yaptığı açıklamada ikinci elde fiyat artışının suni olduğunu, 2-3 ay sonra fiyatların rayına oturacağını söyledi.
Araç fiyatlarında dengelenme olacağını , ciddi bir düşüş olmayacağını söyleyen Şahsuvaroğlu, "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; biz genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim. Bu arz-talep dengesindeki ters orandan ötürü olan bir durum. Herkesin şu anda, aynı anda istediği arabayı alma şansı yok. Çünkü Avrupa'daki fabrikalar da zaten mayısın üçüncü haftasında üretime başladı." dedi.
FİYATLAR 2 AY SONRA DURGUNLAŞACAK
İkinci elde fiyatların durgunlaşacağı tarih hakkında, "İkinci el otomobillerin fiyatları Eylül ayı gibi durgunlaşır. Fiyatlar geriye gelmez ancak stabil hale gelebileceğini düşünüyorum." denildi.
ÖTV İNDİRİMİ YOK
En çok merak edilen konu ise ÖTV indirimi olacak mı olmayacak mı? konusu. Son günlerde sıkça gündeme gelen bu konu ile ilgili "Sıfır otomobilde ÖTV indiriminin olacağını düşünmüyorum. Talep olan bir malın fiyatı düşmez. Ayrıca ÖTV indirimi şu anda olursa stokta da otomobil olmadığı için ikinci elde fiyatlar yine yükselişe geçecektir." denildi.
ŞU AN KİMLER ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇ ALABİLİR?
1 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan açıklama kapsamında ÖTV'nin detayları şekillendirilmiştir. Avrupa Birliği uyum sürecinde geliştirilen ÖTV, lüks ürünler için geliştirilen özel bir vergi türüdür. Genel ÖTV indirimi kararı çıkması için ilgili kanun çerçevesinde indirimden yararlanabilecek gruplar belirlenmiştir.
Şehit yakınları (şehidin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Gazi ve gazi yakınları (gazinin annesi, babası, eşi ve çocukları)
Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşundan sağlık raporu alarak engel durumunu kanıtlayan kişiler (Kişilerin en az %40 engele sahip olması aranılan şartlardan biridir. Engel durumu %90 ve üzerinde olan engelli bireyler ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanabilirler.)
ÖTV indirimiyle alınan sıfır kilometre araç kişinin üzerine kayıt ettirilir. Aracın ruhsatına kişinin kendisi dışında üç kişinin daha ismi kayıt edilir. Ruhsatta ismi bulunan kişiler ÖTV indirimiyle alınan araçla trafiğe çıkabilirler. ÖTV indirimiyle satın alınan araç 5 yıl içerisinde satılamaz ya da başka birinin üzerine devredilmez.
DEVLET BANKALARI TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ
ÖTV indirimine dair herhangi bir gelişme söz konusu değilken devlet bankalarından vatandaşların yüzünü gülümsetecek bir hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başlatılan taşıt kredisine yönelik kampanyada faiz oranları 0.49'da getirildi. Belirlenen kredi faiz oranı bankaların anlaşmalı olduğu Toyota, Ford, Honda, Hyundai ve Fiat markalı otomobillerin yerli üretim araç modelleri için geçerli olacak. Başka bir ifadeyle, belirlenen otomobil markalarının yalnızca Türkiye'de üretilen araç modellerinde bankalar finansman destek sağlayacak.