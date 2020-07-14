ÖTV indirimi son dakika var mı? İkinci el araç fiyatları ve ÖTV indirimi açıklaması... Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından sunulan uygun faizli taşıt kredisinin ardından otomobil piyasası hareketli günler yaşıyor. Özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan sıkıntı ve dolardaki artış sıfır kilometre araç fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum vatandaşları 2. el araç alımına yöneltti. 2. el araç alımına yönelik talebin artması ise fiyatların bir anda fırlamasına neden oldu. Salgın nedeniyle vatandaşların toplu taşıma kullanmaktan kaçınması 2. el araç alımlarını değişik bir noktaya götürdü. Nisan ayından itibaren başlayan 2. el araç alımlarındaki artış 5-10 yaş arasındaki otomobillere yönelimi hızlandırdı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de