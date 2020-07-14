AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak''a teşekkür ederim." mesajını paylaştı.
Ünal'a Twitter'dan yanıt veren Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal, bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." ifadelerini kullandı.
Sayın @mahirunal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük👊 Hep birlikte daha iyisini başaracağız.👍 https://t.co/jvi3Ki4vel
Ünal'a Twitter'dan yanıt veren Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal, bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." ifadelerini kullandı.