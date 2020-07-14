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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 11:29
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    • 14.07.2020 11:36
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    : Hep birlikte daha iyisini başaracağız

    , "Bu zorlu süreçte tüm birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız."

    Hep birlikte daha iyisini başaracağız
    Genel Başkan Yardımcısı , Twitter'dan "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak''a teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

    Ünal'a Twitter'dan yanıt veren Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal, bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hep birlikte daha iyisini başaracağız
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