Sayın @mahirunal bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir.



Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük👊 Hep birlikte daha iyisini başaracağız.👍 https://t.co/jvi3Ki4vel