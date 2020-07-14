Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yüzde 5,75 zam yapılacak. E Devlet Bordro sorgulama nasıl yapılır E Devlet'ten maaş bordrosu nasıl alınır sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.Hesaplarına yatan son maaşlarına ait bordroyu görmek isteyen vatandaşlar, kolay bir şekilde bordro sorgulamanın yollarını arıyor. Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Memur zammı ne kadar olacak?
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75'lik enflasyon farkı alacak.
Memurlar ve emekliler 15 Temmuz'da maaşlarını yüzde 5,75 zamlı alacak.
Enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor
Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
e-BODRO MAAŞ SORGULAMA İŞLEMİ e-DEVLET'TE
Bilindiği üzere her ayın 14'ünde memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor. e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.
E BORDRO ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın.
Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanın.
Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
e-Bordro yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Maliye Bakanlığı e-Bordro Sorgulama hizmetine tıklayın. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçin.
İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.
KİMLER E BORDRO HİZMETİNDEN YARARLANABİLİR?
Son zamanların en çok tercih edilen hizmetlerinden olan e-Bordro''dan yararlanmak için maaşınızın Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenmesi ve 657 sayılı kanuna tabi memur olmanız gerekiyor. 2006/4 sayılı Başbakanlık genelgesi kapsamında, 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamıyor.
Kamu kurum ve kuruluşları dışında yani özel sektörde istihdam edilen çalışanlar maaş bordrolarını, çalıştıkları şirketlerin finans ve muhasebe birimlerinden ya da insan kaynakları departmanından talep ederek görebilirler.