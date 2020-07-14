Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

TÜİK konut satış istatistiklerini açıktı. Konut satışları kamu bankalarının da kredi desteğiyle geçen ay yüzde 209,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, tarihin en yüksek rakamı olarak duyurduğu konut satışları sadece ülke içinde değil yurtdışından konut sahibi olmak isteyenler için de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yer olduğunu gösterdi.
Konut satışları yabancılara da hız kesmeden devam etti. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Samsun, Sakarya ve Muğla oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut satın alan yabancılar...
Ülke: Özbekistan
Haziran 2020: 24
Ocak-Haziran 2020: 125
Özbekistan geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 94 konut almıştı.
Ülke: Lübnan
Haziran 2020: 27
Ocak-Haziran 2020: 221
Ülke: Türkmenistan
Haziran 2020: 45
Ocak-Haziran 2020: 227
Türkmenistan ise aynı dönemde 133 konut alarak konut satın alımını arttıran ülkelerden.
Ülke: İngiltere
Haziran 2020: 37
Ocak-Haziran 2020: 270
Ülke: Ukrayna
Haziran 2020: 30
Ocak-Haziran 2020: 273
Ülke: Libya
Haziran 2020: 27
Ocak-Haziran 2020: 290
Ülke: Kazakistan
Haziran 2020: 34
Ocak-Haziran 2020: 296
Ülke: Kuveyt
Haziran 2020: 19
Ocak-Haziran 2020: 297
Ülke: Mısır
Haziran 2020: 40
Ocak-Haziran 2020: 297
Ülke: Suudi Arabistan
Haziran 2020: 23
Ocak-Haziran 2020: 352
Ülke: Filistin
Haziran 2020: 30
Ocak-Haziran 2020: 379
Ülke: Almanya
Haziran 2020: 53
Ocak-Haziran 2020: 409
Ülke: Çin
Haziran 2020: 78
Ocak-Haziran 2020: 415
Çin ise Türkiye'den konut alımı neredeyse 4 katına çıkaranlardan. Çünkü Çin'in geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye'den aldığı konut sayısı 125'di.
Ülke: Ürdün
Haziran 2020: 46
Ocak-Haziran 2020: 430
Ülke: Azerbaycan
Haziran 2020: 70
Ocak-Haziran 2020: 431
Ülke: Yemen
Haziran 2020: 37
Ocak-Haziran 2020: 474
Ülke: Afganistan
Haziran 2020: 60
Ocak-Haziran 2020: 806
Ülke: Rusya Federasyonu
Haziran 2020: 63
Ocak-Haziran 2020: 927
Ülke: Irak
Haziran 2020: 257
Ocak-Haziran 2020: 2 359
Ülke: İran
Haziran 2020: 398
Ocak-Haziran 2020: 2 628