Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2020 11:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 11:33
    ABONE OL

    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Türkiye İstatistik Kurumu (), 2020 Haziran ayına ilişkin ni açıkladı. Konut satışları rekor kırarken, pandemi sürecine rağmen yurt dışından da Türkiye'deki evlere büyük talep oldu. Peki hangi ülke vatandaşları Türkiye'den kaç konut aldı? İşte TÜİK verilerinden derlenen o liste...

    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    TÜİK konut satış istatistiklerini açıktı. Konut satışları kamu bankalarının da kredi desteğiyle geçen ay yüzde 209,7 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, tarihin en yüksek rakamı olarak duyurduğu konut satışları sadece ülke içinde değil yurtdışından konut sahibi olmak isteyenler için de Türkiye'nin vazgeçilmez bir yer olduğunu gösterdi.
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Konut satışları yabancılara da hız kesmeden devam etti. Yabancıların en çok konut satın aldığı iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa, Yalova, Mersin, İzmir, Samsun, Sakarya ve Muğla oldu. İşte ülke ülke Türkiye'den konut satın alan yabancılar...
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Özbekistan
    Haziran 2020: 24
    Ocak-Haziran 2020: 125
    Özbekistan geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise 94 konut almıştı.
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Lübnan
    Haziran 2020: 27
    Ocak-Haziran 2020: 221
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Türkmenistan
    Haziran 2020: 45
    Ocak-Haziran 2020: 227
    Türkmenistan ise aynı dönemde 133 konut alarak konut satın alımını arttıran ülkelerden.
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: İngiltere
    Haziran 2020: 37
    Ocak-Haziran 2020: 270
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Ukrayna
    Haziran 2020: 30
    Ocak-Haziran 2020: 273
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Libya
    Haziran 2020: 27
    Ocak-Haziran 2020: 290
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Kazakistan
    Haziran 2020: 34
    Ocak-Haziran 2020: 296
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Kuveyt
    Haziran 2020: 19
    Ocak-Haziran 2020: 297
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Mısır
    Haziran 2020: 40
    Ocak-Haziran 2020: 297
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Suudi Arabistan
    Haziran 2020: 23
    Ocak-Haziran 2020: 352
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Filistin
    Haziran 2020: 30
    Ocak-Haziran 2020: 379
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Almanya
    Haziran 2020: 53
    Ocak-Haziran 2020: 409
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Çin
    Haziran 2020: 78
    Ocak-Haziran 2020: 415
    Çin ise Türkiye'den konut alımı neredeyse 4 katına çıkaranlardan. Çünkü Çin'in geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye'den aldığı konut sayısı 125'di.
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Ürdün
    Haziran 2020: 46
    Ocak-Haziran 2020: 430
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Azerbaycan
    Haziran 2020: 70
    Ocak-Haziran 2020: 431
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Yemen
    Haziran 2020: 37
    Ocak-Haziran 2020: 474
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Afganistan
    Haziran 2020: 60
    Ocak-Haziran 2020: 806
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Rusya Federasyonu
    Haziran 2020: 63
    Ocak-Haziran 2020: 927
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: Irak
    Haziran 2020: 257
    Ocak-Haziran 2020: 2 359
    Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar

    Ülke: İran
    Haziran 2020: 398
    Ocak-Haziran 2020: 2 628
    Haberler Ekonomi Koronavirüs de onları durduramadı! Tam 4 katına çıktı! O ülkeden akın ediyorlar
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri