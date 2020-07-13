Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.07.2020 00:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 00:13
    ABONE OL

    Genel Başkan Yardımcısı felaket tellallarına ekonomik verilerle yanıt verdi!

    'nin ekonomideki son durumunu değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı , felaket tellallığı yapanlara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. 'a teşekkür eden Ünal, "Türkiye'ye güvenelim. Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

    Ünal'dan felaket tellallarına yanıt!

    Türkiye'nin ekonomideki son durumunu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, felaket tellallığı yapanlara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

    Ünal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ekonomik verilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "YOĞUN SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTIK"
    "Salgın sonrasında Türkiye'nin hızla toparlanacağını 'V Modeli' bir grafik izleyeceğini söylediğimizde, felaket tellallığı görevini üstlenen, bu ülkenin gücüne inanmayanlar tarafından yoğun saldırıya maruz kalmıştık. TÜİK verileri son derece sevindirici." ifadesini paylaşan Ünal, ekonomik iyileşmenin belirgin bir hız kazandığını bildirdi.

    BAKAN ALBAYRAK'A TEŞEKKÜR
    Güven endekslerinin yükseldiğine işaret eden Ünal, "Borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ederim. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Yeter ki inanalım, kendimize güvenelim, Türkiye'ye güvenelim. Türkiye geleceğe emin adımlarla yürüyor." değerlendirmesini yaptı.

    Haberler Ekonomi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal felaket tellallarına ekonomik verilerle yanıt verdi!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri