ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup'un bu yılın ilk çeyreğindeki karları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle azalırken, Wells Fargo 2008'den bu yana ilk kez zarar etti.

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolara geriledi. Banka, 2019'nin ikinci çeyreğinde 9,6 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,38 dolara düştü. Bankanın hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 2,82 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in 2020'nin ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 33,8 milyar dolar oldu. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki geliri 29,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.