Dolar ve eurodaki son durum özellikle kapanış saatlerinde merak konusu oluyor. Dün 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,8605'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 96,6 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 14 Temmuz canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 396 BİN 350 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 396 bin 350 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 350 lira, en yüksek 399 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 396 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 286 bin 813,30 lira, işlem miktarı ise 4.457,28 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 750 milyon 783 bin 767,77 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI
New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,31 azalışla 26.004,72 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,61 düşüşle 3.136,11 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 kayıpla 10.308,88 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler, ABD'li bankaların ikinci çeyrek bilançoları ve ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin gelişmeler etkili oldu.
Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,4 milyona ulaşırken, Kaliforniya eyaletinde vaka sayısındaki artış nedeniyle salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalar yeniden uygulanmaya başlandı.
Salgının ekonomik etkileri ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo'nun bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarına da yansıdı.
JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 azalarak 4,7 milyar dolar olurken, Citigroup'un aynı dönemdeki net karı yıllık yüzde 73 azalışla 1,3 milyar dolara geriledi. Wells Fargo ise 2008'den bu yana ilk kez çeyreklik bazda zarar ederek 2,4 milyar dolarlık kayıp yaşadı.
Öte yandan, ABD ile Çin arasında da Güney Çin Denizi üzerindeki egemenlik hakları konusunda yaşanan gerilim giderek tırmanırken, Çin ABD'yi Güney Çin Denizi'nde "anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla" suçladı.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında ABD-Çin geriliminin tırmanması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler yatırımcıların odak noktasında bulunmaya devam ediyor. ABD'de salgının hızla yayıldığı Kaliforniya eyaletinde yeni tedbirlerin devreye alınması, ikinci dalga endişelerini artırırken, bu durumun ekonomik toparlanmanın seyrini nasıl etkileyeceğine dair tartışmalar gündemi meşgul ediyor.
Öte yandan ABD-Çin geriliminin giderek tırmanması da risk algısını artıran bir diğer gelişme olarak öne çıkıyor.
Çin, dün ABD'li 4 yetkiliye ülkeye giriş yasağı getirildiğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Çin'in kendi suları dışındaki iddialarının neredeyse tamamını gayrimeşru gördüklerini belirtti. Çinli Pompeo'nun bu açıklaması karşısında, ABD'yi Çin ile Güneydoğu Asya ülkeleri arasında anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla suçladı.
Bugün Çin'de açıklanan dış ticaret dengesi 46,4 milyar dolarla beklentilerin altında kalırken, tüm bu gelişmeler sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak günü 3.415 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 22.587 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 107,3 seviyelerinde yatay hareket etti.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 azalışla 35.978 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 kayıpla 25.356 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.184 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne hızlı düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,3 azalarak 365 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 12.616 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 azalışla 6.126 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 düşüşle 7.334 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,6 kayıpla 4.973 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 gerilemeyle 19.808 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1330'dan, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,2520'den işlem görüyor.
Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da odakta kalmaya devam ettiğini söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Almanya'da Zew Endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de ise enflasyon verilerinin izleneceğini bildirdi.