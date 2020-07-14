Dolar ve eurodaki son durum özellikle kapanış saatlerinde merak konusu oluyor. Dün 6,85-6,87 dar bandında işlem gören dolar/TL, gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6,8605'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Dolar endeksi, şu dakikalarda yatay seyirle 96,6 seviyesinde dengelendi. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? 14 Temmuz canlı dolar alış satış fiyatı kaç TL? İşte güncel döviz kurları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?