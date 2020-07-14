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    • Ekonomi
    • 14.07.2020 18:05
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    • 14.07.2020 18:12
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    'de beklenenden fazla arttı

    'de , haziranda aylık yüzde 0,6 artarak beklentinin üzerinde yükseliş gösterdi. Ülkede yıllık da bu dönemde yüzde 0,6 arttı ve beklenti paralelinde bir seyir izledi. Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi ise haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,2 arttı.

    ABD'de enflasyonun büyük artışı

    Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin verisini açıkladı. ABD'de (TÜFE), haziranda aylık ve yıllık bazda yüzde 0,6'lık artış kaydetti. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin , haziranda önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

    Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin beklentisi, haziranda aylık yüzde 0,5 artması yönündeydi. TÜFE, mayısta ise aylık yüzde 0,1 azalış göstermişti.

    Tüketici fiyatlarında haziranda görülen toparlanmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi ve işletmelerin yeniden açılarak nin normalleşmeye başlaması belirleyici oldu.

    Ülkedeki tüketici fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı ve piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Yıllık mayısta ise yüzde 0,1 artış kaydetmişti.

    Tüketici fiyatlarında haziran ayında görülen artışta, enerji ve gıda kalemlerindeki yükseliş etkili oldu.

    Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de haziranda aylık yüzde 0,2 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,1 artması yönündeydi.

    Çekirdek enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı ve yüzde 1,1 olan piyasa beklentisini geride bıraktı.

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