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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 13:12
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    • 13.07.2020 13:12
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    Son dakika: 'nin Ağustos ayı uçuş planı belli oldu

    Son dakika haberine göre, Koronavirüs nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın () Ağustos ayı uçuş takvimi de belli oldu. THY,  1 Ağustos itibariyle Rusya, Irak, , Hindistan, ve Dubai'ye uçuşlara başlayacak.

    THY'nin Ağustos ayı uçuş planı belli oldu

    Ağustos ayı uçuş planı ile ilgili olarak () resmi internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek Seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın" denildi.

    AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK UÇUŞ NOKTALARI
    'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY, 1 Ağustos itibariyle Rusya'da Moskova, Kazan, Soçi, Rostov, St. Petersburg , İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, , Dubai, 'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, 'da ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşların başlaması planlanıyor.

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