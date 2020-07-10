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    • Ekonomi
    • 10.07.2020 10:20
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    • 10.07.2020 10:20
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    'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı

    Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (), 18 yaş altı gençlerin uçakla seyahatinde yanlarında veli/vasi bulunma zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

    THY'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı

    18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Genel Müdürü twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

    "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!

    Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

    Ekşi'nin tweeti şöyle:

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