THY'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı

18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!



Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

Ekşi'nin tweeti şöyle: