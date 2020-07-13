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    • 13.07.2020 08:33
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    • 13.07.2020 08:33
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    Son dakika: 'nin Sudan'a tarifeli seferleri bu gece başlıyor

    Son dakika haberine göre, (), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.

    THY'nin o ülkeye tarifeli seferleri bu gece başlıyor

    (), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor.


    BU GECE BAŞLIYOR
    THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana 'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek.

    Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti.

    Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı.

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