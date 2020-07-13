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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 10:10
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    • 13.07.2020 10:26
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    Son dakika: 17,4 arttı

    Gelen son dakika haberine göre, üretimine ilişkin rakamlar açıklandı. Sanayi 17,4 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,4 ARTTI

    nin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %19,9 AZALDI

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı
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