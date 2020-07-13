Kurban Bayramı 2020 banka banka kredi detayları belli oldu!

ING BAYRAM KREDİSİ VERİYOR

ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban bayramı ne zaman başlıyor, kaç gün: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Dini Günler takvimine göre bu yıl arefe 30 Ağustos Perşembe gününe denk gelirken; Kurban Bayramı'nın 1. günü 31 Temmuz Cuma, bayramın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi, 3. günü 2 Ağustos Pazar ve 4. günü ise 3 Ağustos Pazartesi günü kutlanacak.