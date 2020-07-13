



Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirterek, yurt içinde ise ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.





ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.