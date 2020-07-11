22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları, hafta sonu vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Dün Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi. Peki, gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?