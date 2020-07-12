Altın fiyatı kritik tahminler yayımlandı gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı ise 1.802,71 dolardan işlem görüyor. Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici para politikalarıyla, devletlerin teşvik paketlerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,79, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,62 değer kazandı. Peki altın son dakika yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatı kritik tahminler yayımlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor.
Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir.
Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum.
Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz.
Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.