90 gün ödemesiz 60 ay vadeyle ihtiyaç kredisi araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlara devlet tarafından sağlanan desteğin ardından bankalar da harekete geçti. Nakit ihtiyacı olanların ilk başvurdukları ihtiyaç kredilerinde avantajlı faiz oranları devreye sokuldu. Ayrıca
Kurban Bayramı öncesinde 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun cevabı belli oldu. Kurban bayramı kredi detayları hakkında QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı. İhtiyaç kredisi gerçek kişilerin kullanması için verilen bir kredi türüdür. Vatandaşlar herhangi bir teminat göstermeden, gelir durumları ve öncesinde bankalarla olan ilişkileri sayesinde bu krediden faydalanabilir. İşte avantajlı kredi fırsatlarının detayları takvim.com.tr'de
BANKA BANKA İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı 0.94
Vakıbfank Sarı Panjur Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.86
Vakıfbank Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Vakıfbank 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Vakıfbank Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Vakıfbank 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Halk Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Halk Bankası Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Faiz Oranı Yüzde % 1.01
Halk Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Halk Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Halk Bankası 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Halk Bankası Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Halk Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Halk Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.94
Ziraat Bankası Maaş Müşterisi Emekli ve İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.92
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı % 0.98
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.89
Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.64
Ziraat Bankası 12 Ay Ertelemeli İkinci El Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.74
Ziraat Bankası Sıfır Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.49 / 0.69
Ziraat Bankası 6 Ay Ertelemeli 2.El Taşıt Kredisi Faiz Oranı % 0.82
Ziraat Bankası Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
Vakıfbank Kampanyalı Sosyal Hayatı Destek Kredisi % 0.55
KURBAN BAYRAMI KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Kurban Bayramı öncesinde 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun cevabı belli oldu. Kurban bayramı kredi detayları hakkında QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı.
Kurban bayramı kredi kampanyaları yapan bankalar şöyle:
QNB FİNANSBANK KURBAN BAYRAMI KREDİSİ
QNB Finansbank Kurban Bayramı'nda vatandaşlara aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kurban Bayramı'na özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi. Ya da en yakın şubeye giderek başvuru yapılmasının yanı sıra 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alına bileceği aktarıldı..
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı kredi kampanyası hakkında, "İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda! QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın!" denildi.
GARANTİ BANKASI KURBAN BAYRAMI KREDİ İMKANI
Kurban Bayramı öncesinde kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkanı sunuyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.
ING BAYRAM KREDİSİ VERİYOR
ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.
TEB BAYRAM KREDİSİ
TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.
KREDİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Her bankanın resmi internet sitesinde kredi hesaplama aracı bulunuyor. Aşağıda yer alan linklere tıklayarak bankaların sitelerinden kredi miktarına göre güncel faiz oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
GARANTİ BBVA KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TEB KREDİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?
Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;
18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)
Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)
Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.
Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)
Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.
Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.