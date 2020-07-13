En uygun konut, bireysel kredi veren bankalar her geçen gün artıyor. Bu anlamda vatandaşlar en ucuz krediyi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Konut kredileri gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 60 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 5.175,04 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3855
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 90 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.814,60 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3446
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.150,68 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242
HALKBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 5.470,58TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 328.234,80 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 4.128,80TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 371.592,00 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 3.483,49TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 418.018,80 FAİZ ORANI %0,94
VAKIFBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 60
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 323.747,54 TL
Taksit Tutarı 5.395,80 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,7420
VAKIFBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 90
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 364.404,46 TL
Taksit Tutarı 4.048,94 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5867
VAKIFBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 120
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 407.833,94 TL
Taksit Tutarı 3.398,63 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5096
KURBAN BAYRAMI KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Kurban Bayramı öncesinde 2020 bayram kredisi veren bankalar hangileri? sorusunun cevabı belli oldu. Kurban bayramı kredi detayları hakkında QNB Finansbank, Garanti Bankası, ING Bankası ve TEB bankası açıklama yayımladı.
Kurban bayramı kredi kampanyaları yapan bankalar şöyle:
TEB BAYRAM KREDİSİ
TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK KURBAN BAYRAMI KREDİSİ
QNB Finansbank Kurban Bayramı'nda vatandaşlara aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kurban Bayramı'na özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak isteyenlerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği bildirildi. Ya da en yakın şubeye giderek başvuru yapılmasının yanı sıra 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alına bileceği aktarıldı..
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı kredi kampanyası hakkında, "İhtiyaçlar arttığında QNB Finansbank her zaman yanınızda! QNB Finansbank'ın farklı ihtiyaçlara yönelik hazırladığı ihtiyaç kredisi tekliflerinden size en uygun olanı seçerek rahat bir nefes alın!" denildi.
GARANTİ BANKASI KURBAN BAYRAMI KREDİ İMKANI
Kurban Bayramı öncesinde kredi çekmek isteyenler için Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi imkanı sunuyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.
ING BAYRAM KREDİSİ VERİYOR
ING Türkiye ise Kurban Bayramı öncesinde nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu kredi veriyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.
Konut Kredisi Nedir?
Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.
2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.
nan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.
Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.
Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.