Konut kredisi hesaplama ekranı! 180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Ziraat – Halkbank – Vakıfbank

180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konut kredilerinden faydalanmak istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiyi canlandırma paketleri kapsamında uygun faizli konut kredileri sunuluyor. 0,64 konut kredisi hesaplama yapan vatandaşlar ne kadar geri ödeyeceğini merak ediyor. Ziraat Halkbank Vakıfbank konut kredisi hesaplama haberimizde!
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
Başvuru işlemlerini Vakıfbank şubelerinden yapabilir, telefon bankacılığı ile konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 60 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 5.175,04 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3855
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 90 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.814,60 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3446
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.150,68 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242
HALKBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 5.470,58TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 328.234,80 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 4.128,80TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 371.592,00 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 3.483,49TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 418.018,80 FAİZ ORANI %0,94
VAKIFBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 60
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 323.747,54 TL
Taksit Tutarı 5.395,80 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,7420
VAKIFBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 90
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 364.404,46 TL
Taksit Tutarı 4.048,94 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5867
VAKIFBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 120
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 407.833,94 TL
Taksit Tutarı 3.398,63 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5096