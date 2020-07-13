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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 17:09
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    • 13.07.2020 17:09
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    hesaplama ekranı! 18 ay vadeli 0,64 ! (Ziraat – Halkbank – Vakıfbank)

    hesaplama 220! Kamu bankaları tarafından başlatılan 0,64 faizli konut kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar işlemi yapıyor. 180 ay vadeli 0, nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, haberimizden yapabilir ve bankaya ne kadar geri ödeme yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte, konut kredisi hesaplama ekranı!

    Konut kredisi hesaplama ekranı! 180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Ziraat – Halkbank – Vakıfbank

    180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konut kredilerinden faydalanmak istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiyi canlandırma paketleri kapsamında uygun faizli konut kredileri sunuluyor. 0,64 konut kredisi hesaplama yapan vatandaşlar ne kadar geri ödeyeceğini merak ediyor. Ziraat Halkbank Vakıfbank konut kredisi hesaplama haberimizde!

    ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

    Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.

    Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

    Başvuru işlemlerini Vakıfbank şubelerinden yapabilir, telefon bankacılığı ile konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 60 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ

    Taksit Tutarı: 5.175,04 TL

    Faiz Oranı: % 0,74

    Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3855

    ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 90 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ

    Taksit Tutarı: 3.814,60 TL

    Faiz Oranı: % 0,74

    Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3446

    ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ

    Taksit Tutarı: 3.150,68 TL

    Faiz Oranı: % 0,74

    Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242

    ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

    HALKBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

    AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 5.470,58TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 328.234,80 FAİZ ORANI %0,94

    HALKBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

    AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 4.128,80TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 371.592,00 FAİZ ORANI %0,94

    HALKBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

    AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 3.483,49TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 418.018,80 FAİZ ORANI %0,94

    HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI

    VAKIFBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

    Vade 60

    Faiz Oranı %0,89

    Toplam Ödenecek Tutar 323.747,54 TL

    Taksit Tutarı 5.395,80 TL

    Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL

    Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL

    Yıllık Maliyet Oranı* %11,7420

    VAKIFBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

    Vade 90

    Faiz Oranı %0,89

    Toplam Ödenecek Tutar 364.404,46 TL

    Taksit Tutarı 4.048,94 TL

    Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL

    Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL

    Yıllık Maliyet Oranı* %11,5867

    VAKIFBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

    Vade 120

    Faiz Oranı %0,89

    Toplam Ödenecek Tutar 407.833,94 TL

    Taksit Tutarı 3.398,63 TL

    Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL

    Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL

    Yıllık Maliyet Oranı* %11,5096

    VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI
    Haberler Ekonomi Konut kredisi hesaplama ekranı! 180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! (Ziraat – Halkbank – Vakıfbank)
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