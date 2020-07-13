Konut kredisi hesaplama ekranı! 180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Ziraat – Halkbank – Vakıfbank

180 ay vadeli 0,64 konut kredisi hesaplama! Konut kredisi hesaplama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar konut kredilerinden faydalanmak istiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan ekonomiyi canlandırma paketleri kapsamında uygun faizli konut kredileri sunuluyor. 0,64 konut kredisi hesaplama yapan vatandaşlar ne kadar geri ödeyeceğini merak ediyor. Ziraat Halkbank Vakıfbank konut kredisi hesaplama haberimizde!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu "tarihi" imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup 3 büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullandırılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük öz kaynak/peşinat oranı uygulanacak.