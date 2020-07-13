Dolar ve euro bugün ne kadar oldu Piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,8682'den tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başladı. Peki, 13 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 399 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 396 bin 800 lira, en yüksek 400 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 381 milyon 844 bin 511,06 lira, işlem miktarı ise 959,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 399 milyon 90 bin 441,13 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜÇLÜ YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 369 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 12.777 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 artarak 6.165 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,2 yükselerek, 7.413 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 primle 5.021 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde değer kazancıyla 19.991 puan oldu.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1319 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,2629 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında artan risk iştahına paralel Avrupa borsalarında da alıcılı bir seyir olduğunu söyledi.
Bugün Avro Bölgesi'nde veri gündeminin sakin olduğuna işaret eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının izleneceğini kaydetti.
ASYA BORSALARI HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE POZİTİF SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
ABD-Çin arasında geçen hafta artan gerilim Asya tarafında yatırımcıları odak noktasına yerleşirken, cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilişkilerin ciddi hasar gördüğünü ve ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.
Yeni tip koronavirüs salgınında İkinci dalga endişelerinin de arttığı ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışı piyasaları destekledi.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 artarak 3.447 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselerek 22.785 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 106,9 seviyelerinde yatay bir seyir izledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 36.806 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 26.017 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.186 puanda seyrediyor.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020 sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.