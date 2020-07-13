Dolar ve euro bugün ne kadar oldu Piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,8682'den tamamladı. Dolar/TL bugüne düşüşle başladı. Peki, 13 Temmuz dolar ve euro alış satış fiyatları ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?