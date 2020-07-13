



İşyerimizde bir kadın çalışanımız süt iznini kullanıyor. Evinden gelirken bir kaza geçirdiğini öğrendik. Bu olay bir iş kazası olarak sayılıyor mu? SGK'ya bildirmemiz gerekiyor mu? (ismi saklı)



5510 sayılı Kanun'da iş kazası sayılan haller ayrı ayrı sıralanmıştır. Buna göre;



a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,



b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,



c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,



d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,



e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılır.