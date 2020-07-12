Tüm masrafları hesaplayın

Öncelikle ilk bilinmesi gereken konu; otomobil alımlarında sadece otomobilin fiyatının değil, alım sürecinde harcanacak paranın da göz önünde bulundurulması. Diyelim ki ikinci el otomobillerden birini beğendiniz ve paranızı tam otomobilin ederi kadar biriktirdiniz. Ancak otomobilin devir, vergi, sigorta veya tamir işlemlerini göz ardı ettiniz.

Nasıl bir araba istiyorsunuz?

Otomobil almanıza yetecek parayı biriktirdiniz. Peki nasıl bir araba istiyorsunuz? Otomatik mi manuel mi? Benzinli mi yoksa dizel bir araba mı?Az mı yakmalı yoksa bir önemi yok mu? Burada şunu bilmek gerek. Performans konusunda benzinli araçlar dizel araçlara göre daha başarılıdır. Diğer yandan dizel araçlar yakıt konusunda daha ekonomiktir. Bir başka nokta ise benzinli araçların bakım ücretleri dizel araçların bakım ücretlerine göre daha azdır. Ve son olarak dizel pek de ekolojik bir yakıt değil.

Bir de arabanın boyutu önemli. Şehir içi kullanım için alacaksanız daha küçük araçları tercih etmenizde fayda var. Ancak şehirler arası seyahatlerde büyük araçların sağladığı konfor daha iyi. Bir de ailedeki kişi sayısı da alacağınız aracı belirleyecektir.

Piyasayı araştırın

Bir otomobili beğendiğinizde, o otomobil için istenen ücretleri araştırın. Diyelim ki, sizin beğendiğiniz otomobil için 20 TL istenirken, aynı özelliklerde, aynı durumda, aynı model ve marka bir otomobil için 10 TL isteniyorsa, sizin alacağınız araç piyasanın üstünde bir fiyata satılıyor demektir. Bu da gelecekte sizi zarara uğratabilir.