Tediye ikramiye hangi gün ve tarihte ödenecek? Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilerine her yıl dört taksit halinde ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Geçmiş yıllarda üçüncü taksitin ödemeleri genelde ağustos aylarında yapılmıştı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce ödenmesi konusunda bir beklenti oluşmuştu. Kamuda çalışan işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kadroya geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de