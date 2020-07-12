Tediye ikramiye hangi gün ve tarihte ödenecek? Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilerine her yıl dört taksit halinde ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Geçmiş yıllarda üçüncü taksitin ödemeleri genelde ağustos aylarında yapılmıştı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce ödenmesi konusunda bir beklenti oluşmuştu. Kamuda çalışan işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kadroya geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
4D'li taşeron işçiler ilave tediye zammı kaç TL? İşte 13-52 günlük ücretleri...
Kamu işçileri ve 4/D'li sürekli işçilerine her yıl dört taksit halinde ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödenmişti. Geçmiş yıllarda üçüncü taksitin ödemeleri genelde ağustos aylarında yapılmıştı. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayramdan önce ödenmesi konusunda bir beklenti oluşmuştu.
Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerinin beklediği haber geldi. Buna göre; kadro alan taşeronlar dahil yaklaşık 1 milyon işçiye ikramiyenin üçüncü taksiti 27 Temmuz'da yani Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Yılın dördüncü ve son taksit ödemesi ise 14 Aralık'ta hesaplara yatacak. Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye ödemesi yapılmıyor.
TEDİYE NE DEMEK?
Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.
KİM, NE KADAR TEDİYE ALACAK?
Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 913 TL ilave tediye ödenecek. Kamu işçisinin ücreti arttıkça eline geçen tediye miktarı da artacak. Örneğin, 3.000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisine 929 TL, 3.500 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.084 TL, 4.000 TL brüt ücreti olan kamu işçisine 1.239 TL ilave tediye ödenecek. Ocak ayı ilave tediyeleri vergi dilimi en düşük seviyede olduğu için yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek.