YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ

Yüzdelik dilim düzenlemesi uzun süredir taşeron işçilerin ve sendikaların gündeminde olan bir konu. Bu noktada bazı taşeron işçilerin mahkemelerden elde ettikleri olumlu sonuçlar tüm taşeron işçileri ümitlendirdi. Bu noktada alınan kararlar sonrasında ise tüm işçiler için bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor. Maaşların kadroya geçmeden önceki asgari ücrete göre oranının belirlenmesi ve bu oranın kadroya geçtikten sonraki süreçte geçerli olması için talep edilen düzenleme uygulanırsa maaşlar artacak.

Ancak bu konu Çalışma Bakanlığı'nın bir çalışmasının olup olmadığı bilinmiyor. Bakanlık henüz bu konuda açıklama yapmazken konu için öne çıkan tarih ise yine 2020 TİS görüşmeleri olarak öne çıkıyor.

TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI

2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek. Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.