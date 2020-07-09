

450 BİN İŞÇİ İÇİN BAŞLADI

30 Haziran itibarıyla belediyelerde yaklaşık 450 bin işçi için ara dönem tamamlandı. Artık bu işçilerin şimdiye kadar üye oldukları sendikalardan ayrılarak, belediyelerde ve il özel idarelerinde toplusözleşme yapma hakkı bulunan sendikalara geçmesi gerekiyor. Çalışanların bu sendikaların yaptığı toplusözleşmelerden yararlanma süreci de başlıyor. Buna bağlı olarak bu çalışanların ücretlerinin, geçerli toplusözleşmelere göre düzenlenmesi gerekiyor. Kasım ayında ise, kamu kurum ve kuruluşlarında benzer süreç başlayacak. Buralarda kadroya geçmiş çalışanların da o işyerlerinde örgütlü olan sendikalara geçmesi ve buna göre mali ve sosyal haklarının revize edilmesi gerekecek. 2021 yılına girildiğinde ise, tüm taşeron çalışanlarının kendi kurumlarında çalışanlarla aynı ücret artışı ve sosyal hak düzenine sahip olması bekleniyor.

Taşeron işçilerin sendikalarının değişmesi, işçi sendikalarının üye sayılarını da değiştirecek. Taşeron işçiler "genel hizmet" sektöründe örgütlenmiş bulunuyorlar. Ancak artık istihdam edildikleri işyerleri hangi faaliyet alanındaysa ve orada hangi sendika örgütlüyse o sendikaya üye yazılacaklar. Bu da sendikaların üye sayılarında değişikliğe yol açacak. Herhangi bir sendikanın yetkisinin olmadığı işyerlerinde ise sendikalar arasında üye rekabeti olması bekleniyor.