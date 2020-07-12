Devlet teşviği nasıl alınır?



Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Ancak geri ödemesiz hibe desteği veren kurumların başında TKDK geliyor. TKDK tarım ve hayvancılık çerçevesinde faaliyet gösterecek olan tüm girişimci ve yatırımcıları destekliyor. TKDK'nın ana hedefi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamak. TKDK bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek veriyor. Onların Avrupa Birliği kriterlerine uygun çalışma koşullarını yerine getirmesi, en son teknolojilerle üretim yapması ve bu doğrultuda maksimum verim almasına ön ayak oluyor. Hatta, üretimden başlayarak satış ve pazarlama aşamalarına kadar her türlü finansman desteği sağlarken, vergi indirimi de vadediyor. TKDK'ya başvuran ve başvurusu kabul edilen girişimci ve işletmeler KDV istisnası ve kurumlar / gelir vergisi muafiyetinden hakkıyla yararlanabiliyor.