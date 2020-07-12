Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz" dedi. Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere "hibe" vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
KOOP-DES tanıtım toplantısına video konferans yöntemiyle katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatifçilere seslenerek, "Bilin burada sizin bir bakanlığınız var. Kadın kooperatiflerinin, kadın girişimcilerin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız, kadınların ekonomik hayata entegrasyonu, el birliği, güç birliği. Burada kadınlarımızın bir araya gelerek nasıl bir dayanışma ruhu sergilediğini gördük. Üstelik; yerel, yerinde, doğal, ekolojik, çevreye duyarlı ve kadın girişimcilerin tek başlarına cesaret edemedikleri girişimleri bir araya gelerek daha güçlü bir yapıya kavuşturarak hem kendi ekonomik refahlarını hem de toplumsal refahı sağlayacak güçteler.
Biz bu konuda kadınlarımızı daha fazla cesaretlendirmek için Ticaret İl Müdürlerimizi de talimatlandırdık. Bundan sonra kadın kooperatiflerimizle daha sık bir araya gelecekler. İnşallah biz de desteklerimizle daha fazla yanınızda olacağız. Zaten sadece kadınlarımızın üretime yönelmesi değil, aynı zamanda hem Türkiye geneline hem de dünya geneline ulaşmaları için çalışmalar yapılıyor. Bakanlık olarak biz hem e-ticaret hem dış ticaret hem de girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Pandemi döneminde bu çalışmalarımızı sanal ortamlara taşıdık. Bunlardan da yararlanmanızı istiyorum. Buralarda sizlere hitap eden çok destek var" ifadelerini kullandı.
Pekcan, toplantının amacının kadın kooperatiflere verilecek desteklerle ilgili olduğunu belirterek, "Kadın kooperatiflerimiz biraz daha güçlendikleri zaman; e-ticaret ve ihracata başladıklarında yine çok güzel desteklerimiz var. E-ticaret alanında, e-ticaret sitelerine kayıt olduklarında yüzde 80'ine kadar Bakanlık karşılıyor. Bu desteği 2 yıl süreyle de devam ettiriyoruz. 300 civarında kadın kooperatifimiz var. Güçlenmesi ve daha geniş kapsamda hizmet vermesi ile alakalı çalışmalarımızı yürüteceğiz. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine baktığımızda kooperatiflerin o ülkelerin ekonomilerine ne büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Kooperatifler yerel kaynağı en iyi şekilde değerlendirebilen kaynakları. El birliği, güç birliğiyle bir araya gelerek dayanışma ruhumuzu sergilememiz lazım" ifadelerini kullandı.
Kadınların ekonomideki yeri
Türkiye'nin birçok yerinde tarihsel zenginlikler olduğunu vurgulayan Pekcan, "Bunları üretime, ticarete, ekonomiye nasıl kazanabiliriz bunun üzerinde duracağız. Ülkemizdeki kooperatifçiliğin gelişmesi için adımlar atacağız. Gerek tarımsal ürünlerde gerek el sanatlarında gerekse turizme yönelik faaliyetlerde yerel potansiyellerin oldukça üretken olduğunu görebiliyoruz. Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimizin sermayelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. KOOP-DES programının amacı faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlamak. Öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimiz ve üst kuruluşlarına mali destekte katkı sağlamak. Yeni alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmek. Bireysel tasarrufları kooperatifleştirmeye yönlendirmek. Devletin kaynaklarını da en doğru ve en etkin şekilde yönlendirmek için el birliğiyle çalışacağız. Ayakları yere basan, sonuç odaklı projeleri de desteklemiş olacağız" dedi.
Hibe nedir, devlet teşviği nedir?
Hibe nedir, devlet teşviği nasıl alınır sorusunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Hibe bir kamu kuruluşları, işletmeler ya da vakıflar tarafından, girişimcilere eğitim kurumlarına şirket ya da özel teşebbüslere verilen "karşılıksız" para. Kelime anlamı da "karşılıksız verme" olarak sözlüklerde geçiyor. Bir anlamda "bağış" olarak da nitelendirebileceğimiz hibeyi, bir malın mülkiyetinin hiç bir bedel beklenmeksizin başka bir şahısa, kuruma vs… devredilmesi olarak da açıklayabiliriz.
Peki devlet teşviği nedir?
Devlet teşviği, bir ülkenin ekonomik büyümesi, kalkınması ve istihdamın artması adına yatırımcı ve girişimcilere yapılan yatırımlar olarak genellenebilir. Bölgenin gelişmesinde büyük bir ivme yaratan yatırımlar sonucu, ham madde, eleman, malzeme gibi ihtiyaçlar doğar. Dolaysıyla yatırım nerede yapıldıysa o bölgeye artı değer katar. İstihdam oluştuğundan işsizlik oranı azalır, ödenen vergilerle ekonomik kalkınma gerçekleşir. Bu nedenle de devlet, yatırımcı ve girişimcilere "hibe" vererek destek olur. Kredi ise geri ödemeyi talep eder. Sıfır faiz ya da faizsiz, yatırımcı ya da girişimciye verilen, kredi miktarı uzun vadede geri ödenir. Ancak bu noktada sadece alınan ana parayı geri ödersiniz.
Devlet teşviği nasıl alınır?
Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki; hibe ve kredi veren özel ya da devlete bağlı pek çok kurum ve kuruluş mevcut. Ancak geri ödemesiz hibe desteği veren kurumların başında TKDK geliyor. TKDK tarım ve hayvancılık çerçevesinde faaliyet gösterecek olan tüm girişimci ve yatırımcıları destekliyor. TKDK'nın ana hedefi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulamak. TKDK bu doğrultuda, girişimci ve yatırımcıları desteklerken, hali hazırda kayıtlı olan işletmelerin de gelişmesini sağlıyor. Yani yalnızca yeni girişimcilere değil; hali hazırda var olan işletmelere de destek veriyor. Onların Avrupa Birliği kriterlerine uygun çalışma koşullarını yerine getirmesi, en son teknolojilerle üretim yapması ve bu doğrultuda maksimum verim almasına ön ayak oluyor. Hatta, üretimden başlayarak satış ve pazarlama aşamalarına kadar her türlü finansman desteği sağlarken, vergi indirimi de vadediyor. TKDK'ya başvuran ve başvurusu kabul edilen girişimci ve işletmeler KDV istisnası ve kurumlar / gelir vergisi muafiyetinden hakkıyla yararlanabiliyor.