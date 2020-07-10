Altın düşüyor! Altın fiyatları için uzman altın yorumlarında yılsonu hedefleri! Altın yükselecek mi, hedefi neresi?

Son bir haftalık süreçte altın fiyatları yükselişini sürdürürken güncel alış satış fiyatlarını merak edenler araştırmalarına devam ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan ve 401,2 lira tüm zamanların zirvesini gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla ve rekor kapanış fiyatı olan 399 liradan tamamlamıştı. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü hafif azalışla 400,00 liradan tamamladı. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 638,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 651,38 TL'den ise alıcı buldu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Gram Altın fiyatı
Gram Altın Türkiye'de altına yatırım aracı olarak yönelenlerin en çok ilgi gösterdiği ve birikim yaptığı altınlar arasın yerini alıyor. ONS fiyatın fırlaması ile birlikte yükselişe geçen Gram Altın 10 Temmuz Cuma günü 393,46 TL'den alış fiyatı belirlendi. Hareketin sürdüğü bu dönemde Kapalı Çarşı piyasasına göre 396,61 TL'den satış gördü.
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 638,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 651,38 TL'den ise alıcı buldu.
Yarım altın fiyatı: 1.301,76 TL
Tam Altın fiyatı: 2.576,06 TL
22 Ayar Altın fiyatı: 363,20 TL
18 Ayar Altın fiyatı: 297,00 TL
14 Ayar Altın fiyatı: 231,77 TL
Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.651,49 TL
ONS Altın fiyatı: 1.796,15 Dolar
Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.443,66 TL
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.
Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ONS ALTIN DEĞERLİ KALMAYA DEVAM EDECEK
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
Gram altında son dönemde yükseliş eğilimi oldukça kuvvetli. Bu yükselişte son yazımda da belirttiğim gibi dolar kuru hiçbir rol oynamazken, ons altındaki yukarı yönde eğilim destekleyici oluyor.
Uzun zamandır ifade ettim gibi, küresel faizlerin düşük olması, ekonomi ve istihdamı desteklemek için uygulanan genişleyici politikalar ons altını destekliyor. Çünkü merkez bankaları enflasyon gelişmelerini çok arka planlara attı. Bir süre daha enflasyon konusu ön plana gelmeyecek gibi. Gelmediği her durumda da ons altın değerli kalmaya devam edecektir.
Dolar kuru haziran ayı ortasından bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel bazda oynaklık yüksek olmasına rağmen dolar kuru hareket etmiyor. Kur için bu aşamada önemli bir beklentim olmasa da orta-uzun vadede yukarı yönde eğilimin devamını bekliyorum.
Teknik olarak baktığımızda, ons altında yukarı yönde kanal hareketinden bahsedebiliriz. Bu kanalın dip noktası 1783 dolar seviyesinde yer alıyor. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunacaktır. Fakat son dönemde çok kuvvetli alımların geldiğini düşünürsek kısa vadeli kar satışlarına da dikkatli olmak gerekecektir. 1820 dolar altında düzeltme görebiliriz.
Gram altında 395-400 TL hedef bölgemiz vardı. Bu bölgeye ulaşıldı. Kısa süreli geri çekilmeler görebiliriz. Bunlar düzeltme hareketi olarak kalabilir. Bu aşamada ana yön konusunda bir değişiklik beklentim bulunmuyor. Olası düşüşlerde 393 ve 385 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.
ONS ALTINDA 1833 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü
Altın dün 1815 doları da test ederek son dokuz yılın en yüksek değerine ulaştı ve tarihi zirve olan 1921 dolar seviyesine görece daha da yaklaştı. İki sene önce 1175 dolar tabanından başlayan rallide toplam primi dolar bazında yüzde 55'e ulaştı.
1833 dolar seviyesinde güçlü bir dirence sahip olan altın, gerek salgının ABD başta bazı ülkelerde tempo kazanmasından gerek ise doların dünya genelinde değer kaybetmesinden güç buluyor.
Pahalı olması dikkate alınması gereken bir dezavantaj ve halen ABD tahvil faizlerinde olası bir yukarı yönlü trendin başlaması altın adına en önemli risk olmaya devam ediyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Covid-19 krizine bağlı güvenli liman talebinin desteğiyle, 2011 yılından bu yana ilk kez ons başına 1,800 doları aşan altın fiyatları 1,812 doları da geçerken, Brent hampetrolün varil fiyatı da 43 doların üzerinde tutunuyor.
Ünlü&Co/DAHA analizinde, altının 1,800 doları da "aşmayı başardığına" işaret edilerek, "Korona virüs vakalarındaki artışın yatırımcıları güvenli liman olarak kabul edilen varlıklara yöneltmesi ons altının Kasım 2011'den bu yana ilk kez 1800 doların üzerine yükselmesini sağladı. Mevcut durumda ana hedef kapanış bazında zirve olan 1882 dolar olarak gözüküyor. Ancak Kasım 2018'de başlayan ve bugüne kadar devam eden ana trendde 1820 dolar bir direnç olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla teknik açıdan bu bölgede zorlanılması muhtemel. Buna karşın virüs endişesinin devam etmesi durumunda altının önemli bir baskı hissetmesini beklememek gerekir" denildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.46 düşüşle 43.17 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.21 düşüşle 40.88 dolar,
- altın yüzde 0.08 artışla 1,810.84 dolar,
- gümüş yüzde 0.51 artışla 18.81 dolar,
- bakır yüzde 0.69 artışla 6,236.00 dolar,
- platin yüzde 0.13 düşüşle 848.79 dolar,
- paladyum yüzde 0.86 artışla 1,939.14 dolar düzeyindeydi.