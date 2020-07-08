Gram, çeyrek, tam altın ve 22-18 ayar bilezik fiyatları! 400 lira sınırında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdı!

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın bugün tarihi rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise 8 Kasım 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Gram altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 395 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın 397.53 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırarken, saat 12.22 itibarıyla yüzde 0.28 yükselişle 396.96 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 650 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 586 liradan satılıyor. İşte gram, çeyrek, tam altın ve 22-18 ayar bilezik fiyatları son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de