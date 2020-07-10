İŞKUR duyurdu: Kamuya çok ayıda memur, işçi personel alınıyor. İŞKUR üzerinden art arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda farklı şehirlerde çalıştırmak üzere personel, işçi ve memur alımı yapıldığı görüldü. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Kamuya 3000 tl maaş ile 1172 personel alımı
PERSONEL ALIMINDA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu e sube kısmında Kamu İlanları kısmında yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından çok sayıda personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı olmadan ve KPSS puan sınırı olmadan, 50-60 KPSS şartı ile yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:
- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış olmak.
Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
Kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
BAŞVURU
İlana başvuru yapacak dayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yapması gerekmektedir.
A. Aşağıdaki bağlantıya gidin.
B. Linki kopyalayıp yeni sekmede açın ve açılan sayfada İŞ ARAYAN yazan kısımdan giriş yapın.
C. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI yazan butona tıklayın.
D. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Bu sayfada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın
Kamu ilanları aşağıda sıralanacaktır.
İŞKUR KAYIT NASIL OLUŞTURULUR?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz.
Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.