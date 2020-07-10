87. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama merak ediliyor. 21 Haziran tarihinde yapılan Özel Güvenlik temel eğitim sınavının ardından sonuçlar merakla bekleniyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve sınava giriş yapan adayların silahsız sertifikayı alması için en az 60 puana sahip olması gerekecek. Peki, 87. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
87. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Akşam saatlerine doğru sonuçların açıklanması bekleniyor.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI!
Özel güvenlik görevlisi olmak için adayların belirli şartları yerine getirmesi beklenmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen sınavlarda 60 puan alarak sertifika alabilirsiniz. 4.kez girdiği sınavda başarılı olamayan adaylar, yeniden kayıt yaparak sınavlara tekrar hazırlanabilir. İşte Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyenler için şartlar;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Adli sicil kaydının temiz olması
-Silahlı sınavlara girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak,
-Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma
- Güvenlik Soruşturmasından geçmek
NASIL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUNUR?
Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği ÖGG sınavından en az 60 puan almak gerekiyor. Düzenlenen bu sınava adayların giriş hakkı 4'tür. Her bir sınav için ayrı sınav ücreti yatırılır. Ayrıca özel güvenlik olurken silahlı ya da silahsız olarak seçim yapmanız gerekir.
Silahlı ve silahsız Güvenlik Görevlisi olmak için aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Ayrıca Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür. Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.