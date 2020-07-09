Aman dikkat herkesin başına gelebilir... Ev alıyorum derken bir anda ceza alabilirsiniz

Gayrimenkul alım satım işlemleri yapılırken tapuda devir işlemi yapabilmek için belirli miktarda harç ödemek gerekiyor. Tapu harçları gayrimenkulü satan ve alan kişiler tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Eğer tapu harçları ödenmezse gayrimenkulün devir işlemi gerçekleşmiyor. Bu yüzden gayrimenkul alıp satarken tapu harçlarını da hesaba katma ihtiyacı doğuyor. Gayrimenkul alım satım işlemlerinde daha az tapu harcı ve vergi ödemek için gayrimenkul değerini düşük göstermenin peşine düşülüyor. Ancak alıcı ya da satıcının tapu dairesinde verdiği yanlış beyanlar sadece kısmi ve kısa süreli kar sağlayabilir. Halk arasında "tapuda düşük beyan" olarak bilinen yanlış beyanlar tespit edilebildiği için bu hareketler uzun vadede büyük risk içerir. Gayrimenkulün değerini eksik yansıtan kişiler, tapuda düşük beyan cezası oldukça yüksek olduğu için uzun vadede büyük zarara girer. Üstelik bunu sadece alıcı ya da sadece satıcı taraf yapsa bile iki tarafa da ceza kesiliyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TAPUDA DÜŞÜK BEYAN HAKKINDA DETAYLAR
Gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödenen vergi ve tapu harcını düşük göstermek için gayrimenkulün gerçek değeri düşük gösterilebiliyor. Tapu harcı, emlak rayiç bedelinden (belediyelerden öğrenilebilir) daha yüksek bir meblağdır. Emlak rayiç bedeli ve satış değeri üzerinden bir tapu harcı belirlenir. Ancak alıcı ya da satıcılar gerçek satış bedelini değil sadece emlak rayiç bedelini beyan ediyor. Böylece satış işlemleri sırasında daha az vergi ve tapu harcı ödenmiş oluyor. Ancak tapuda düşük beyan verildiği tek tek tespit edilebiliyor. Alıcı ve satıcının banka hesapları, gayrimenkule ait ilk satış ilanı ya da kredi başvurusu gibi detaylardan gayrimenkulün gerçek değeri kolayca öğrenilebiliyor. Tespit sonrası ise hem alıcı hem de satıcıya büyük cezalar kesiliyor.
TAPUDA DÜŞÜK BEYAN CEZASI NE KADAR?
Maliye Bakanlığı gayrimenkullerin gerçek satış bedelini düşük gösterenlere ve konut kredisi alırken ekspertiz raporuyla malın değerini düşük gösterenleri yeni sistem üzerinden hemen tespit edip işlem başlatıyor. Tapuda düşük beyan verenler gerçek bedelle eksik beyan arasındaki farkı ve tapu harcının yüzde 25'i kadar vergi cezası ödemekle yükümlü oluyor. Böylece başlangıçta ödenmesi gereken tapu harcından çok daha büyük masraflar ortaya çıkıyor.
TAPU HARCI NASIL HESAPLANIR?
Tapu harcı miktarını gayrimenkulün devir bedeli belirler. Devir bedelinin binde 20'si olarak hesaplanmakla beraber yıldan yıla değişim gösterir ve belli dönemlerde indirimli tapu harcı ödemek de mümkün olabilir.
TAPU HARCI NEREYE ÖDENİR?
Gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında gerekli evraklar Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne teslim edildikten sonra sıra tapu harcına gelir. Tapu harçları genellikle bu müdürlüklerin vergi dairesine ödenir. Bunun yanı sıra Tapu Kadastro Müdürlükleri e-tahsilat seçeneği de sunmaya başladı. E-tahsilat uygulaması sayesinde tapu harçları farklı şehirlerdeki banka şubeleri, Görüntülü İşlem Merkezleri ve ATM'lerden de tapu harcı ödenebiliyor. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirdiği kuruluşlar (çoğunlukla banka) da tapu harcı tahsil edebilir. Söz konusu yeni ve dijital uygulamalar da tapuda düşük beyan tespitini oldukça kolay hale getirir.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI
Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.
Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.
HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?
Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.
Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.
Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.
HANGİ DURUMLARDA KONUT KREDİSİ KULLANILAMAZ
Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.
Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.
Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.
Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.