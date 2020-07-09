Aman dikkat herkesin başına gelebilir... Ev alıyorum derken bir anda ceza alabilirsiniz

KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.

Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?

Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.

Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.

Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.