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    • Ekonomi
    • 09.07.2020 08:33
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    • 09.07.2020 08:33
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    , , İNG, Akbank, , , Vakıfbank konut kredisi oranları... 0.49-0.79-0.90 faiz müjdesi!

    Ev almak isteyen vatandaşlar için ların fırsatları devam ediyor. Kredi oranlarında yaşanan indirimler vatandaşların ilgisini çekiyor. , , İNG, Akbank, , ve Vakıfbank 0.49-0.79-0.90 faiz oranlarıyla konut kredisi veriyor. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

    Konut kredisi faizleri düştü en uygun şartları sunan bankalar belli oldu

    Konut kredileri Türkiye'de önemli bir yer tutuyor. Vatandaşların ev alabilmeleri için konut kredisine başvurması şart. Bu bağlamda kredi faiz oranları da oldukça merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İng, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları düştü. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor. Faiz oranlarını düşürmede geç davransalar da kredi faiz oranında özel bankalarla pazarlık edildiğinde düşük faizle kredi çekme imkanı ortaya çıkabiliyor. İşte konut kredisi faiz oranları ve en uygun ödeme şekilleri. Detaylar takvim.com.tr'de

    İşte en uygun konut kredisi faizi veren bankalar

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası

    Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci el konuta yüzde 0.74 faiz oranı

    İstenirse 12 ay geri ödeme yapılmıyor.

    180 aya varan vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme yüzde 0.64 faizle 1196 lira, yüzde 0.74 faizle 1260 lira

    Türkiye Finans

    Yüzde 0.79 finansman oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1292 lira

    İş Bankası

    Yüzde 0.87 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1345 lira

    Yapı Kredi

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    ING Bank

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    Akbank

    Yüzde 0.89 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1359 lira

    ICBC Bank Turkey

    Yüzde 0.92 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1379 lira

    Garanti BBVA

    Yüzde 0.93 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1386 lira

    Alternatif Bank

    Yüzde 0.95 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1400 lira

    QNB Finansbank

    Yüzde 0.99 faiz oranı

    120 ay vade seçeneği

    Örnek: 100 bin lira krediye 120 ayda aylık ödeme 1427 lira

    KONUT KREDİSİ NEDİR?

    Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. Kredi başvurunuz onaylandıktan sonra artık devreye gayrimenkul değerlendirme uzmanları giriyor. Uzmanlar, satın almak istediğiniz evin değerini belirledikten sonra, evin değerinin dörtte birini peşinat ödemesi olarak vermeniz gerekir. Yasalar gereği, belirlenen ekspertiz değerinin %70-75'ine kadar konut kredisi verilebiliyor. Evin kalan %25'lik ücreti içinse peşinatınız olması gerekir. Sözleşmeniz süresince belirlenen faiz oranı ve vade üzerinden aylık olarak ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


    KONUT KREDİSİ ALMA ŞARTLARI

    Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. Konut kredisi için banka tarafından nüfus cüzdanı, ikametgah ve gelir beyanı olmak üzere üç temel belge talep edilir. Düzenli bir geliriniz olması halinde başvurunuzun onaylanması ihtimali oldukça yüksektir. Daha önceki kredi borcu nedeniyle hakkında banka takip kararı olan kişiler ise kredi alamazlar.

    Konut kredilerinde ipotek uygulaması söz konusu olduğu için kefil istenmez. Eğer başvuran kişi yeterli bir gelire sahip değilse o zaman kefil uygulaması devreye girebilir.

    HANGİ EVLER KONUT KREDİSİNE UYGUNDUR?

    Ev kredisi alabilmek için satın almak istediğiniz konutun kat mülkiyet tapusu olması gerekir. İnşaat ya da projeden satın alınan konutlar içinse kat irtifakı tapusu olması şartı aranır.

    Konut kredisiyle aldığınız eviniz, banka tarafından ipotekli olduğu için kredi ödemesi tamamlanmayan dairenizi ancak üzerindeki ipotekle satabilirsiniz.

    Çoğu vergiden muaf olan konut kredisi avantajlı bir kredi türü. Alacağınız krediyi kısa vadede ödemek size daha az faiz ödemenizi sağlar. Kredinin ödeme günlerini kendinize ve gelir durumunuza göre belirlemelisiniz, bu aynı zamanda vadeyi de belirlemiş olacaktır. Eğer başka bir ev için yine bir konut kredisi çekmek isterseniz mümkündür, ancak bu durum banka taktirine göre değişiklik gösterir.

    HANGİ DURUMLARDA KONUT KREDİSİ KULLANILAMAZ

    Konut kredisi çekebilmek için alınacak konutun niteliğinin mesken olarak geçmesi gerekmektedir. Arsa, dükkan, depo vb. niteliklere sahip tapulara konut kredisi verilmemektedir.

    Alınacağınız konut kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmadıysa konut kredisi çekemezsiniz. Kat mülkiyetine sahip olması bu sebeple önemlidir. Öte yandan konutun kat irtifakı var ise de Yapı Kullanma İzin Belgesi sahip olması gereklidir.

    Akrabanızdan konut almak istiyorsanız, konut kredi çekemezsiniz. Bunun nedeni yapılan satışın finansman olarak görülmesidir. Bankalar çözüm olarak Bireysel Finansman Kredisi sunmaktadır.

    Konutun değerlendirilmesi için gönderilen gayrimenkul değerlendirme uzmanı evin tamamlanıp tamamlanmadığına da bakacaktır. Raporda konutun tamamlanmış olarak gösterilmesi konut kredisi kullanımı için önemlidir. Alınacak konut en az %80 tamamlanmış olması gereklidir. Tamamlanma deyimi çatı, dış kaplama, kapı ve pencerelerinin takılmış olması olarak ifade edilebilir.
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