Vücut kitle endeksi uyanlar hemen başvuru yapıyor! İlkokul mezunu olsanız bile 4300 TL maaş alınıyor!

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçi maaşları görevini yerine getiren kişinin eğitim, medeni durumu ve çocuk sahibi olmasına göre değişkenlik gösterir. Eğitim düzeyi arttıkça maaşlarda yükselme olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bekçinin evli ve çocuk sahibi olması durumunda ise; çocuk sayısı ve evlilik için her ay maaşına ek ödeme yapılır. Bekar ve çocuğu olmayan bir bekçinin eğitim düzeyine göre alacağı maaşlar belirlenmiştir.

İlkokul mezunu: 4.302,80 TL

Lise mezunu: 4.352- 4.455,14 TL

Ön lisans mezunu: 4.357,50- 4.400 TL

Lisans mezunu: 4.404- 4.657 TL arasında maaş alır.