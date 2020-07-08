2020 kurbanlık koç fiyatları ne kadar? BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları!

Kurbanlık koç fiyatları ne kadar? 2020 kurbanlık fiyatları son günlerde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla BİM A101 Migros Carrefour kurbanlık fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte tüm marketlerin kurbanlık fiyatları!

KURBAN VEKALET ÜCRETİ NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şu açıklamayı gerçekleştirdi;

"Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun için görevli ve gönüllülerimiz başta olmak üzere bağış aşamasından, kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte, ülkemizdeki ve yurt dışındaki hocalarımız, gönüllülerimiz ve yardımcı kuruluşlardaki çalışanlarla beraber bu yılki kurban organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. TDV olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik."