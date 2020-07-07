Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken aynı zamanda bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini istiyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre de güncellensin diyor.

Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.