Lavantayla dijital pazara girdi

İzmirli üniversite öğrencisi Ecem Bezer, yetiştirdiği lavantalarından elde ettiği yağ, sabun ve benzer diğer ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden tüketicilerle buluşturuyor. Ailesi çiftçilikle uğraşan Bezer, kışın eğitimine devam ediyor, yazın da anne ve babasına yardım ediyor. Babasının yetiştirdiği sebze ve meyvelerin yanına 4 yıl önce lavanta eken Bezer, buradan elde ettiği ürünleri satışa sunuyor. 20 dönümlük alanda ekili olan lavantalardan bu yıl yüzde 100 verim alacaklarını aktaran Bezer, "Zaten okuduğum bölümde pazarlama ve ticaret dersleri görüyorum. Lavanta ve diğer sebze meyvelerin ticari yönlerine ben bakıyorum" dedi.