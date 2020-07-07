Altın alacaklar ve satacaklar için çok önemli bir haber hazırladık. Bu anlamda altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 630,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 643,38 TL'den ise alıcı buldu. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı. İşte 7 Temmuz güncel Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,80
|392,00
|394,00
|394,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.582,00
|2.603,00
|2.598,00
|2.619,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|357,30
|361,30
|359,50
|363,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.523,00
|2.543,00
|2.539,00
|2.559,00
|Yarım Ziynet
|1.262,00
|1.272,00
|1.269,00
|1.279,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|635,00
|640,00
Çeyrek Altın fiyatı
Çeyrek altın fiyatları da yine altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de özellikle düğün sezonunda takı aracı olarak ilgi gören Çeyrek Altına Kapalı Çarşı piyasasında 630,25 TL'san alış fiyatı belirlendi. 643,38 TL'den ise alıcı buldu.
Yarım altın fiyatı: 1.285,76 TL
Tam Altın fiyatı: 2.544,06 TL
22 Ayar Altın fiyatı: 362,20 TL
18 Ayar Altın fiyatı: 296,00 TL
14 Ayar Altın fiyatı: 230,77 TL
Cumhuriyet Altın fiyatı: 2.617,49 TL
ONS Altın fiyatı: 1.774,15 Dolar
Gremse Altın (iki buçukluk altın) fiyatı: 6.360,66 TL
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 artışla 394,2 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 640,00 lira, Cumhuriyet altını 2.619,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,56 yükselişle 394,2 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 250 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 250 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 750 lira, en yüksek 392 bin 720 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 355 milyon 19 bin 756,90 lira, işlem miktarı ise 3.536,94 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 875 bin 138,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.775,68 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.782,80 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 392 bin 250 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8419 lira, satışta 6,8693 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,79'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1305, sterlin/dolar paritesi 1,2496, dolar/yen paritesi de 107,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,93 artışla 43,32 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,780 DOLARI AŞTI, BRENT 43 DOLARDA
Altın fiyatları, artan risk iştahının baskısına karşın 1,780 doları da aşarken, küresel düzeyde en büyük ekonomilere ilişkin verilerin olumlu gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı 43 doların üzerinde hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.77 artışla 43.11 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.97 artışla 40.74 dolar,
- altın yüzde 0.29 artışla 1,780.47 dolar,
- gümüş yüzde 0.85 artışla 18.21 dolar,
- bakır yüzde 0.02 artışla 6,015.00 dolar,
- platin yüzde 0.45 artışla 817.59 dolar,
- paladyum yüzde 0.82 artışla 1,937.38 dolar düzeyindeydi.
ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH
Sprott Inc. CEO'su Peter Grosskopf yaptığı açıklamada, "Getiri eğrisi kontrolü faizi ve gelecek tahvil ihraçlarında ABD Hazinesi'nin genel faiz maliyetlerini kontrol etmek ya da etkilemek için uygulanabilir. Açıkların aşırı yükselmesiyle birlikte bu giderek önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.