"BİR HABER AKIŞI BİR GÜNLÜK SATIŞLARI BİLE HIZLANDIRDI"

Geçen hafta altının ons ve gram fiyatında bir günlüğüne de olsa bir düşüş görüldüğünü ifade eden Memiş, "Haber akışının kaynağı şuydu. ABD'de virüs ile ilgili aşı bulunduğu ile alakalı haber akışı geldi. Doğru ya da yanlış. Sağlıklı ya da değil. Ama böyle bir haber akışı bir günlük satışları bile hızlandırdı. Gerçekte böyle bir şey olduğu zaman biz gerçek fiyatlamaları göreceğiz" dedi.

Uzman isim, "Diğer yandan da gerçek piyasa oyuncularına bakıyorsunuz gerçekten de kazanıp da uzun vadeli bir borsaya giriş var mı? Bana göre yok. Dünyada şu anda gerçekten para kazanıp da insanlar fiziki altına yatırım mı yapıyor? Hayır. Sadece piyasada kazanmak için giriş yapıyorlar" dedi.

Pandemi ortamında ekonomilerin aldığı ağır tahribatın ortada olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolayısıyla insanın önce para kazanıp sonra kazandığı parayı altın olarak biriktirmesi lazım. Ama dünyada şu anda böyle bir ekonomi yok" dedi.