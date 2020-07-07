8 Temmuz anlık altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere çeyrek ve gram altın iki ay içinde önemli değişimler yaşadı ve zirveleri gördü. Bu kapsamda altına yatırım yapan on binlerce kişi anlık fiyatları öğrenmek için araştırma yapıyor. Altının gram fiyatı, değer kazanmaya devam ediyor. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, 393,7 lira seviyelerinde başladı. Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Aynı dakikalarda çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını ise 2.571 liradan işlem görüyor.
Altının ons fiyatı ise 1.784 dolar seviyelerinde yer alıyor.
Dün dolar kurundaki ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 393,7 liradan tamamladı.
Bugün yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini ifade etti.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
Altın fiyatları için kritik tahmin! Çıkan o haber altın fiyatlarını artırdı!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak, "Altın fiyatlarındaki şişkinliğin patlama olmadan sönümlenme ihtimali var mı ya da bu balonu üfürmeye devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
"BİR HABER AKIŞI BİR GÜNLÜK SATIŞLARI BİLE HIZLANDIRDI"
Geçen hafta altının ons ve gram fiyatında bir günlüğüne de olsa bir düşüş görüldüğünü ifade eden Memiş, "Haber akışının kaynağı şuydu. ABD'de virüs ile ilgili aşı bulunduğu ile alakalı haber akışı geldi. Doğru ya da yanlış. Sağlıklı ya da değil. Ama böyle bir haber akışı bir günlük satışları bile hızlandırdı. Gerçekte böyle bir şey olduğu zaman biz gerçek fiyatlamaları göreceğiz" dedi.
Uzman isim, "Diğer yandan da gerçek piyasa oyuncularına bakıyorsunuz gerçekten de kazanıp da uzun vadeli bir borsaya giriş var mı? Bana göre yok. Dünyada şu anda gerçekten para kazanıp da insanlar fiziki altına yatırım mı yapıyor? Hayır. Sadece piyasada kazanmak için giriş yapıyorlar" dedi.
Pandemi ortamında ekonomilerin aldığı ağır tahribatın ortada olduğunu vurgulayan Memiş, "Dolayısıyla insanın önce para kazanıp sonra kazandığı parayı altın olarak biriktirmesi lazım. Ama dünyada şu anda böyle bir ekonomi yok" dedi.
"ALTIN REZERV PARA OLABİLİR"
Merkez bankalarının ciddi anlamda altına talebini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, "Komplo teorisi de olabilir ama bana göre çok yakın bir tarihte merkez bankaları altın veya gümüşü gerçek bir rezerv para olma adımını yapabilirler" dedi.
"HAZIRLIK YAPIYORLAR"
Merkez bankalarının son 3 yıldır altın stoklarındaki artışı yorumlayan Memiş, "Bence merkez bankaları altını rezerv bir para birimi olarak kullanmaya hazırlık yapıyor olabilirler" dedi.
Altın fiyatlarını aslında düşürecek çok etmenin olduğunun altını çizen Memiş, "pandemi ortamında toparlanma devam ederken veriler iyi bir şekilde gelirken altın neden yükseliyor sorularının cevabını bulmadan bence maliyet yapmak riskli" dedi.
Uzman isim, "Bence önümüzdeki aylarda verilere baktığımız zaman altında geri dönüşün noktasındaki hızlanmanın biraz daha Haziran ve Temmuz ayındaki rakamların yoğun olduğunu görebiliriz" yorumunu yaptı.
ALTIN İÇİN KRİTİK TARİH
Sprott Inc. CEO'su Peter Grosskopf yaptığı açıklamada, "Getiri eğrisi kontrolü faizi ve gelecek tahvil ihraçlarında ABD Hazinesi'nin genel faiz maliyetlerini kontrol etmek ya da etkilemek için uygulanabilir. Açıkların aşırı yükselmesiyle birlikte bu giderek önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 390-400 lira bandının izleneceğini kaydetti.