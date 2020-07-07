PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor. Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu. Bu anlamda nakit ihtiyacı olan emekliler ve PTT bünyesinde çalışan kurum çalışanlarına PTT'den kredi desteği sürüyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere kefilsiz, şartsız PTT'den emekli kredisi sağlanıyor. Oturduğu yerde banka şubesi olmayan ve maaşını PTT iş yerlerinden alan emeklilerin kredi almak için başka bankaya gitmesine gerek kalmadı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
PTT İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
PTT aracılığıyla kullanılacak ihtiyaç kredisi için vatandaşların sağlamaları gereken bazı koşullar bulunuyor.
Banka kredi kullanım detaylarına dair yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredinin sadece aylık emekli maaşını PTT'den alan ve nakit ihtiyacı olan emekliler ile PTT bünyesinde görev yapan personellere sağlandığını duyurdu.
* Kredi tutarı 3.000 TL ile 4.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,98'dir.
* Kredi tutarı 5.000 TL ile 9.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,65'tir.
* Kredi tutarı 10.000 TL ile 19.999 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,55'dir.
* Kredi tutarı 20.000 TL ile 55.000 TL arasında olan krediler için faiz oranı tüm vadelerde %1,49'dur.
KREDİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN ARTIK PTT YANINIZDA
Kredi işlemlerinde;
İşyerlerimize kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekmektedir. Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmamaktadır.
Kredi işlemlerinde işyerlerimizde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekmektedir.
Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılmaktadır. Kredi değerlendirme sürecinde Şirketimiz ile herhangi bir bağlantısı olmayan kendisini komisyoncu/aracı olarak tanıtan şahısların ve Şirketimizin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınmaktadır. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekmektedir.
Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri işyerlerimizden yapılmamaktadır. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına işyerlerimizden kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekmektedir.
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Faiz oranı; 3 - 60 ay vadede 1.250 TL-15.000 TL tutar aralığında %1,89, 15.001 TL-80.000 TL tutar aralığında %1,59'dur.
Kredi Tahsis Ücreti kullanılan kredi tutarının binde beş'i kadardır.
Kampanya kapsamında sunulan kredide alt limit 1.250 TL, üst limit 80.000 TL'dir.
Kredi işlemlerinden 80 yaşına kadar olan ve emekli maaşını PTT'den alan emekliler yararlanabilecektir.
(Müşteri yaşı ve vade süresinin toplamı 85 yılı geçemeyecektir. Örneğin 80 yaşında olan bir emekli 6 yıl vadeli kredi alamayacak fakat 5 yıl vadeli kredi alabilecektir.)
Örnek Aylık Taksit Tutarı Tablosu
KREDİ TUTARI 12 24 60
1.250,00 TL 120,15 TL 68,11 TL 38,33 TL
5.000,00 TL 480,61 TL 272,45 TL 153,32 TL
10.000,00 TL 961,23 TL 544,90 TL 306,65 TL
20.000,00 TL 1.880,52 TL 1.046,43 TL 562,62 TL
30.000,00 TL 2.820,78 TL 1569,65 TL 843,92 TL
40.000,00 TL 3.761,05 TL 2.092,87 TL 1.125,23 TL
50.000,00 TL 4.701,31 TL 2.616,08 TL 1.406,54 TL
60.000,00 TL 5.641,57 TL 3.139,30 TL 1.687,85 TL
70.000,00 TL 6.581,83 TL 3.662,52 TL 1.969,15 TL
80.000,00 TL 7.522,09 TL 4.185,73 TL 2.250,46 TL
Faiz Maliyet Tablosu
Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet
10.000,00 TL 60 1,89% 306,65 TL 52,50 TL 31,2279%
Kredi Tutarı Vade (ay) Faiz Oranı Taksit Tutarı Kredi Tahsis Ücreti Yıllık Toplam Maliyet
20.000,00 TL 60 1,59% 562,62 TL 105,00 TL 25,7772%
Bireysel Kredi Ödemeleri
Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.
PTT'den kredi kullanmak için;
- PTT'ye kredi kullanma talebiyle bizzat müşterinin kendisinin nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartıyla başvurması gerekiyor.
- Vekaletname ile bir başkası adına kredi kullanılmasına yönelik talepler karşılanmıyor.
- Kredi işlemlerinde PTT işyerlerinde bulunan ilgili Bankanın kredi evraklarının doldurulması ve imzalanması gerekiyor.
- PTT özellikle emeklilerin kendisini komisyoncu veya aracı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. PTT kendini komisyoncu veya aracı olarak tanıtan kişilerin PTT'ile ilişkisi yoktur açıklaması yaptı.
- Kredi işlemlerinde başvurunun yapılması akabinde tüm kredi değerlendirmeleri ve hesaplamaları Bankalar tarafından yapılıyor
- Kredi işlemleri esnasında kredi tutarlarından kesilen masraflar Bankalar tarafından alınıyor. Kredi tutarlarından dosya masrafı ve sigorta masrafı vb. adlar altında kesilen tutarların iadesi konularında ilgili Banka nezdinde girişimde bulunulması gerekiyor.
- Kredilere ilişkin cayma hakkı işlemleri PTT'den yapılmıyor. Bu nedenle Anlaşmalı Bankalar adına PTT'den kredi kullanan müşterilerin, kullanmış oldukları kredilerine ilişkin cayma hakkı taleplerini ilgili Bankaya iletmeleri gerekiyor.