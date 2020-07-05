2020 SSK SGK ve Bağ-Kur'lu emekli maaşı ek ödeme ne kadar sorusu Temmuz zammı sonrasında sorulmaya başladı. Emeklilerin geliri bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
NASIL YANSIYOR?
Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor.Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Temmuz zammıyla ek ödeme dahil taban emekli aylıkları da esnafta bin 886, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233, memurda 2 bin 814 liraya çıktı.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
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Emekliye 3 maaş avans! En az 4500 TL nakit imkanı...
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor.
Avansın tutarı da 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira oluyor. Şimdi bu fırsatın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor.
125 LİRA TAKSİT
Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi.
Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı olarak başvurarak avans talep edebilecek.
Bu yöntemle maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
Emekliler, faizsiz nakit destek imkanının bir an önce karara bağlanıp, müjde verilmesini istiyor.
Emekliler, kendilerine faizsiz, uzun vadeli avans imkanı sağlanmasını bekliyor.