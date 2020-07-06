Günün altın fiyatları! 6 Temmuz çeyrek gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

6 Temmuz çeyrek gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? Günün altın fiyatları merak ediliyor. Yılın ilk aylarından bu yana yukarı doğru trendi olan altının ivmesi hız kaybetse de yükseliş hızının sürdüğü görülüyor. Günlük altın fiyatları da altın almak veya satmak isteyen vatandaşalr tarafından sorgulanıyor. Peki, 6 Temmuz çeyrek gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (6 TEMMUZ)
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 390,66 TL olurken satış fiyatı ise 392,79 TL oldu.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları 633,80 TL'den alınıp 642,00 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.267,80 TL'den alınıp, 1.282,70 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.535,40 TL, satış fiyatı ise 2.555,20 TL olarak belirlendi.
REŞAT ALTINI NE KADAR?
Reşat altını 2.567,87 TL'den alınıyor, 2.588,15 TL'den satışa sunuluyor.
UZMANLARDAN ALTIN UYARISI!
Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi.
"Altın trendini daha yukarılara taşımak için güçlü argümanları taşıyor mu" sorusuna Taştan, standart dinamiklerin altın için farklı işlediğini ifade ederek, "Senaryoya göre bir yol çizmek gerek" dedi.
Uzman isim, altınının iyi tutunduğunu belirterek, "1800'lü seviyeler çok uzak değil" dedi. Taştan, 2020'nin ilk 6 ayındaki altının ivmesinin hız kaybedebileceğinin altını çizerek, "Ancak ana tredin çok fazla bozulduğu kanısında değilim" dedi.
Altında gümüşün desteklemediği bir hareket olduğunu belirten Taştan, "Gümüş tarafında ana dirençlerin kırılmadığı takdirde çok fazla altını desteleyecek ortam yaratılacağını düşünmüyorum. Bir süre daha buralarda seyredebiliriz. Ana trendin ivme kaybetmesine rağmen hala yukarı yönlü olduğunu savunan Taştan, "Altının onsunda 1765 dolar seviyesinin kırılması durumunda short tarafta bir öneri vermeyi düşünüyoruz" dedi.
BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,94, altının gram satış fiyatı yüzde 1,58, dolar/TL yüzde 0,15, avro/TL yüzde 0,51 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 114.432,10, en yüksek 117.391,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,94 artarak 115.748,47 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,58 kazanımla 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,56 artışla 2.603,00 liraya çıktı. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 635,00 liraya yükseldi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,15 değer kazanarak 6,8660 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,51 artışla 7,7200 liraya çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,62 ile hisse senedi fonları oldu.