Günün altın fiyatları! 6 Temmuz çeyrek gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi?

UZMANLARDAN ALTIN UYARISI!

Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, A Para'da altın fiyatlarını değerlendirdi.

"Altın trendini daha yukarılara taşımak için güçlü argümanları taşıyor mu" sorusuna Taştan, standart dinamiklerin altın için farklı işlediğini ifade ederek, "Senaryoya göre bir yol çizmek gerek" dedi.

Uzman isim, altınının iyi tutunduğunu belirterek, "1800'lü seviyeler çok uzak değil" dedi. Taştan, 2020'nin ilk 6 ayındaki altının ivmesinin hız kaybedebileceğinin altını çizerek, "Ancak ana tredin çok fazla bozulduğu kanısında değilim" dedi.

Altında gümüşün desteklemediği bir hareket olduğunu belirten Taştan, "Gümüş tarafında ana dirençlerin kırılmadığı takdirde çok fazla altını desteleyecek ortam yaratılacağını düşünmüyorum. Bir süre daha buralarda seyredebiliriz. Ana trendin ivme kaybetmesine rağmen hala yukarı yönlü olduğunu savunan Taştan, "Altının onsunda 1765 dolar seviyesinin kırılması durumunda short tarafta bir öneri vermeyi düşünüyoruz" dedi.