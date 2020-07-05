BİM'e girişte neden iki kapıdan birden geçilir? BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. İlk teoriye göre BİM'e ürün getiren tedarikçilerde ilk kapının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde veya sabah erken saatlerde açık olmadığı için tedarikçiler getirdikleri ürünleri iki kapının arasındaki bölüme koyuyor. 1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazası vardır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM'E GİRİŞTE NEDEN 2 KAPIDAN GEÇİLİR?
BİM'den alışveriş yapan herkes fark etmiştir. Her market girişinde tek kapı bulunurken BİM'e girerken ardı ardına iki kapıdan geçerek marketin içine ulaşabiliyoruz. BİM'e ürün getiren tedarikçilerde bu iki kapıdan dışta olanının anahtarı bulunuyor. BİM gece geç saatlerde ya da sabah erken saatlerde kapalı olduğu anlarda malı indiren kamyoncular kapıyı açarak getirdikleri ürünleri buraya bırakıp gidiyorlar.
BİM çalışanları marketi açtıklarında bu ürünleri iki kapı arasındaki bu korunaklı bölgeden alıyor ve market raflarına ya da depoya yerleştiriyor. Diğer bir iddia ise iki kapı olmasının sebebinin içerideki sıcaklığı sabit tutmak için olduğu yönünde. Zira ilk ruhsat projesinde iki kapı arası sterilizasyon mekanizması kurulacağı planlanmış ancak sonra sterilizasyon iptal edilmiş.
Ama BİM projeyi değiştirmek istemeyince iki kapılı giriş planını devam ettirmiş. Böylece dışarıdan gelen soğuk ya da sıcak havanın marketin içindeki sıcaklığı etkilenmemesi sağlanmış. Son iddia ise hırsızlığı engellemek için iki kapıda ısrar edilmesi. Marketten herhangi şey çalan hırsızın iki kapıdan hızlıca kaçması daha zor olacağı için iki kapı sistemi marketin yararına olan bir durum. Zira çıkışta kasa var, ancak girişte hırsızın kaçmasını engelleyecek bir güvenlik yok.
BİM LOGO MU DEĞİŞTİRDİ? YENİ LOGODA NELER VAR?
Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fotoğraflara bakılırsa BİM, logosunda değişikliğe giderek ziyaretçilerinin beğenisine sundu
BİM MARKET AÇILIMI NEDİR?
BİM'in adının açılımı ve anlamı için sosyal medyada paylaşılan en popüler iddia Birleşik İslam Marketleri olarak atıldı. Birleşik İslam Marketleri'nin kısaltılması olarak BİM adının verildiği söylentisi birçok kesim tarafından kabul gördü. Oysa ki bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia olarak kaldı.
1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazası vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.
BİM'in kuruluşu ve Cüneyd Zapsu ile ortaklığı :
Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu 1994 yıllarında BİM'i kurarken Mustafa Latif Topbaş da kurucu ortaklardan biriydi. Zapsu ailesi 2003 yılında BİM hisselerini satıp ortaklıktan çıktı. BİM'de ilk başta İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev yapan Topbaş, 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi. BİM 2005'te 496 milyon dolarlık piyasa değeri ile halka açıldı. Topbaş'ın Ülker ile ortaklığı : Mustafa Latif Topbaş kızını Ülker ailesine gelin verdikten sonra iş ortaklığına da adım attı. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda'yı kurdu.
BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.